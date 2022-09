El veïnat del carrer Elx de Figueres vol mesures per reconduir la circulació viària

D’ençà de la instal·lació d’un grup semafòric a l’entrada nord de Figueres, a l’alçada del carrer Portlligat, els problemes de seguretat viària s’han accentuat a la zona del carrer Elx, a prop d’on hi havia hagut un dels primers grans hipermercats de la ciutat. Nombrosos conductors aprofiten el vial lateral que hi ha entre el Motel i l’empresa Calçats Cristau per accedir directament a l’avinguda de Perpinyà sense haver de passar pels semàfors.

Els veïns d’aquesta zona han alertat l’Ajuntament en diverses ocasions de la sensació de perillositat que aquest fet genera a la cruïlla del carrer Elx amb el carrer cap Norfeu. En aquest punt hi ha un stop en sentit nord que no tothom respecta i que ja ha generat algun accident a causa de l’elevada velocitat amb la qual circulen alguns conductors per entrar o sortir de Figueres», apunten els veïns.

El passat mes de març, una de les persones preocupades per aquesta situació, va presentar una instància a l’Ajuntament per a sol·licitar la col·locació de bandes reductores de velocitat en aquest vial lateral. Després d’un procés tècnic per avaluar l’abast de la petició, la Unitat de Mobilitat de la Guàrdia Urbana va emetre un informe en el qual s’admet com a «raonable» la petició, però es denega la proposta.

L’alcalde accidental i responsable de Seguretat Ciutadana, Pere Casellas, va dictar un decret el passat 26 d’agost, informant els veïns que l’esmentada Unitat de Mobilitat havia informat que «tot i que es pot arribar a considerar raonable la petició, un cop fetes les comprovacions objectives de la problemàtica mitjançant controls aleatoris de velocitat, no es considera necessari i, per tant, no s’autoritza la col·locació de bandes reductores de velocitat sol·licitades». Els veïns insisteixen en la necessitat de «posar ordre» en aquest espai.