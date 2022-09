Després de l’arranjament dut a terme al camí del Cementiri de Santa Llogaia d’Àlguema, l’Ajuntament està estudiant la possibilitat de millorar més camins del municipi per tal d’incorporar-los «a recorreguts saludables al voltant de la població i en relació amb la riera d’Àlguema», segons explica l’alcaldessa de la població, Mireia Pimentel.

En aquest sentit, pròximament es planteja arreglar i mantenir la resta de camins de la població. «Sobretot volem mantenir-los nets i desbrossar les vies dels marges, així com si hi ha algun forat, arranjar-los», detalla Pimentel.

Val a dir que totes aquestes actuacions de millora es poden dur a terme gràcies als ajuts atorgats per la Diputació de Girona a l’Ajuntament de Santa Llogaia d’Àlguema. En concret, es van concedir 50.455,02 euros, dels quals 900 s’han destinat per l’arranjament de camins. Alhora, 33.025,90 euros han estat destinats a despeses d’inversió, 10.000 euros a secretaria d’intervenció, 5.828,10 euros per despeses culturals i 701,02 euros s’han destinat a cobrir els costos per la millora tecnològica del consistori.

Aquests ajuts s’engloben dins el marc de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2022.