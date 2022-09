Roses acabarà de reformar el carrer de la Llotja després que el 2018 s’arrangés el primer tram d’aquest vial. En concret, el projecte planteja adequar la via per tal d’adaptar-la a les necessitats actuals dels vianants. En aquest sentit, les actuacions previstes són «l’eixamplament de voreres, la millora del paviment i el canvi del subministrament», tal com afirma l’alcalde de la vila, Joan Plana.

Cal tenir en compte que una part del carrer de la Llotja ja va ser arranjat ara fa quatre anys, quan es va executar un projecte de millora a la plaça que hi ha entre els carrers de la Llotja, Pescadors i Cap Norfeu. «Es va reformar una part dels tres carrers, i ara acabem aquesta feina que quedava pendent», explica Plana. Els treballs projectats tenen per l’objectiu de millorar l’accessibilitat per als vianants, harmonitzar aquest tram de carrer amb la resta d’espais recentment urbanitzats i reordenar el trànsit rodat del conjunt de l’àmbit. Pel que fa a les voreres, s’eixamplaran fins a una amplada d’1,80 metres, mentre que la calçada serà d’aglomerat asfàltic, donant continuïtat a la calçada existent al carrer Pescadors. Les places d’aparcament es col·locaran només a un costat de la calçada, permetent així l’eixamplament de voreres. A més, s’actualitzaran les xarxes de serveis, projectant una xarxa de sanejament de recollida d’aigües de pluja com a xarxa separativa i substituint la canonada d’abastament d’aigua existent de fibrociment per una de polietilè, es renovarà l’enllumenat públic i es plantaran arbres de diferents espècies. El projecte d’adequació i arranjament del carrer de la Llotja compta amb un pressupost de 160.761,88 euros, IVA inclòs, i actualment està aprovat inicialment.