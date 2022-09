Les platges de Roses i Llançà, i 28 punts més del litoral català, participaran aquest cap de setmana en la sisena edició d'1m2 per les platges i els mars. L'activitat, impulsada pel Projecte Libera, de SEO/BirdLife en aliança amb Ecoembes, es fa entre el 17 i 25 de setembre en motiu del Dia Internacional de Neteja de Platges.

La campanya de mobilització ciutadana es caracteritza en recollir la basuraleza de 289 punts d'Espanya. L'objectiu d'aquesta iniciativa és conèixer l'impacte de la basuraleza en els espais naturals, en aquest cas les costes i les mars, així com alliberar-los d'aquests residus, analitzar els seus efectes en el medi ambient i sensibilitzar sobre aquesta problemàtica.

La celebració d'aquesta campanya coincidirà amb el Dia Internacional de Neteja de Platges, que es commemora dissabte que ve 17 de setembre. Els voluntaris de les diverses organitzacions, entitats i associacions participants s'encarregaran de caracteritzar la basuraleza recollida en els diferents punts costaners i fons marins amb la finalitat de proposar estratègies que tinguin una projecció eficient per a acabar amb aquest problema ambiental.

Aquesta sisena edició d'1m2 per les platges i les mars reuneix la participació d'organitzacions col·laboradores com els bussejadors de la Xarxa de Vigilants Marins, de l'ONG Oceánidas, o de la Federació Espanyola d'Activitats Subaquàtiques (FEDAS). A més d'altres col·lectius locals com ADESP, Creu Vermella, la Associació de Veïns Port Olimpic, ScumStop o Salt a la Mar i Platges Netes.

L'ús de l'app Marnoba, dissenyada per l'Associació d'Abocaments Zero i KAI Marini Services, permetrà, com en cada edició, que les persones voluntàries puguin categoritzar els residus trobats. Al final de la campanya, aquestes dades s'uniran als més de 670.000 objectes registrats per Libera des de 2017 en el Baròmetre de la Basuraleza, i s'introduiran en la base de dades del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic d'Espanya (MITECO).

En la passada campanya es van registrar 6,7 tones de basuraleza de les costes espanyoles gràcies a la participació de més de 4.500 persones voluntàries. A partir d'aquesta quantitat, es van caracteritzar 61.483 residus, sent les burilles, les llaunes de beguda, les palletes, els coberts i els gots de plàstic els objectes més trobats en 2021.

“Estem un altre any més posant el focus en un greu problema per a la salut dels oceans. Gràcies a totes les persones que ens acompanyen a visibilitzar-ho avancem cap al seu coneixement, però necessitem més accions que acabin amb les escombraries marines. Cada any 11 milions de tones mètriques de plàstic acaben en l'oceà. Confiem que el Grup de Treball de l'ONU aconsegueixi tancar el primer tractat internacional per a frenar la contaminació per plàstics el mes vinent novembre” comenta Miguel Muñoz, coordinador del Projecte Allibera en SEU/BirdLife

“El compromís, la sensibilització i la conscienciació col·lectiva dels participants generen un impacte tan favorable com important en els nostres entorns naturals, per la qual cosa una alta participació en aquesta campanya generarà un efecte positiu per a les costes espanyoles. Des del Projecte ALLIBERA volem agrair a totes les associacions, organitzacions, entitats i voluntaris que participaran en la sisena edició de ‘1m2 per les platges i les mars’”, afirma Sara Güemes, coordinadora del Projecte Allibera en Ecoembes.