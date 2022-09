El sindicat Joves Agricultors i ramaders de Catalunya-JARC ha mantingut contactes amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per a trobar solucions a la neteja dels rius i rieres que són propers a les explotacions agràries de tot Catalunya per a evitar inundacions. Entre els punts que preocupen a l’entitat hi ha el curs del riu la Muga i els seus afluents, tal com ja va denunciar dies enrere, des d’aquest mitjà, el col·lectiu de pagesos de Vilatenim.

En el cas de Castelló d’Empúries, fa temps que el llit del riu presenta una forta càrrega de vegetació, com ho demostra el fet que des del pont Nou és impossible veure el pont Vell medieval. Ara JARC ha anunciat que «davant l’escàs pressupost del qual disposa l’ACA destinat a la neteja de les lleres i la seva inacció, sumat a l’amenaça de gota freda aquesta tardor, l’organització ha acordat amb l’agència que els mateixos agricultors puguin dur-la a terme a les seves parcel·les, demanant autorització prèvia, per evitar inundacions dels cursos d’aigua no permanents com les rieres». Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya ha fet arribar a l’ACA «un llistat de localitzacions als cursos permanents d’aigua, com ara rius, que presenten un risc més alt, perquè l’Agència prioritzi la seva neteja i l’efectuï amb caràcter urgent. Un exemple és la conca del riu Muga on, en cas d’aiguats, es podrien inundar les explotacions ramaderes pròximes». JARC adverteix que «durant l’estiu, i amb les altes temperatures, aquesta vegetació s’asseca i en cas d’incendi actua com a corredors de foc. JARC fa anys que ho reivindica i demana solucions, també perquè aquesta vegetació concentra, a més, fauna salvatge, com porcs senglars, que suposen un problema afegit». Martí Costal, cap de la sectorial de l’Aigua de JARC, afegeix que amb aquestes actuacions «l’objectiu és fer compatible la biodiversitat amb l’activitat agrària, garantint la seguretat».