El Consell General de Dentistes ha alertat sobre els riscos de consumir l'òxid nitrós, més conegut com a 'gas del riure', un gas incolor que s'utilitza en anestèsies bucals per a la sedació i el control del dolor. També present en sifons d'alta cuina i en els pots de nata muntada, s'ha posat de moda entre els joves aspirar-lo en un consum lúdic, sobretot en l'àmbit dels 'botellons'.

Els seus efectes són l'aparició d'eufòria, entumiment del cos, sensació de sedació, marejos, riure incontrolat, descoordinació motora, visió borrosa, confusió i cansament.

Aquests símptomes van directament associats a la inhalació del gas, per la qual cosa desapareixen de manera immediata després d'uns 3-5 minuts.

Els Estats Units i Anglaterra són els països on més casos s'estan produint i, de fet, el primer ha prohibit la venda de pots de nata muntada a menors de 21 anys.

Davant aquest escenari, els professionals sanitaris han avisat sobre aquesta nova manera de consumir aquest gas, ja que s'està produint un augment dels casos de problemes neurològics i danys en la medul·la espinal pel seu ús.

L'òxid nitrós està exclusivament restringit a prescripció facultativa, ja que pot comportar riscos greus, com la baixada brusca de la pressió arterial, infart de miocardi, hipòxia (falta d'oxigen) o al·lucinacions visuals, entre altres.

Els sanitaris que l'utilitzen, incloent-hi els dentistes, han de rebre una formació específica sobre el seu bon ús, indicacions, contraindicacions, així com sobre les mesures a prendre en cas de complicacions.

"En les clíniques dentals s'utilitza, fonamentalment, per a intervencions no massa llargues en pacients que no controlen o controlen malament el seu grau d'ansietat (odontofòbia). Està classificat dins del grup d'anestèsics, encara que sol usar-se en concentracions menors barrejat amb oxigen. D'aquesta manera, no s'adorm al pacient, el qual pot continuar col·laborant sense sentir dolor ni recordar res d'aquest període degut al seu efecte amnèsic. Així mateix, el seu ús ha d'anar precedit d'una anàlisi prèvia de l'estat de salut de la persona que el rebrà, de la seva edat, del seu pes, de la possible associació a altres fàrmacs o drogues", ha dit el president del Consell General de Dentistes, Óscar Castro Reino.

A més, l'expert ha comentat que l'ús d'aquest gas sol anar associat al consum d'altres substàncies com l'alcohol o drogues, la qual cosa incrementa els riscos per a la salut, en produir-se desinhibició i pèrdua del sentit de risc.

"L'increment del seu autoconsum per part de joves i adolescents ha de considerar-se un seriós problema de salut pública. A Anglaterra i Gal·les, per exemple, gairebé el 9 % dels joves de 16 a 24 anys van consumir òxid nitrós en l'últim any, enfront del 6,1 % en 2012-13", ha afirmat Castro.