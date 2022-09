Quan falta menys d’un any per les eleccions municipals, l’actual alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter (Junts), ha anunciat que optarà a la reelecció a l’alcaldia en les eleccions municipals del maig de l’any 2023. La candidata ha estat ratificada en una assemblea d’afiliats de Junts celebrada la darrera setmana, on ha rebut el suport de la coordinadora comarcal, Míriam Lanero, i de la coordinadora local, Paula Martínez, entre altres. «Per a mi, com a candidata, és molt important tenir el suport de la gent de casa», detalla Escarpanter, que admet també que «el que més fortalesa em dona és això, tenir el ple convenciment que els meus em donen suport i m’encoratgen a aconseguir la fita».

En aquest sentit, Escarpanter explica que la voluntat de la seva candidatura és «activar Llançà, i seguir el full de ruta, i culminar amb els dos projectes ambiciosos del municipi». Tot i això, la líder de Junts a Llançà valora positivament tant els anys que ha estat alcaldessa com els que ha estat primera tinent d’alcaldia. De fet, cal recordar que Núria Escarpanter és alcaldessa de Llançà des de juny de 2021. Abans ho fou Francesc Guisset (PSC), ja que ambdues formacions van signar un pacte de govern. «Malgrat les nostres diferències i discrepàncies, que hi són sobretot partint de la base de la ideologia, ens hem avingut amb els projectes que teníem per Llançà. Ha estat un pacte dins la màxima cordialitat. S’ha treballat bé, a gust i còmodament», declara Núria Escarpanter. Tot i això, l’alcaldessa de Llançà manifesta que s’ha sentit més còmoda «estant al capdavant de l’alcaldia, ja que malgrat que tots els socis de govern han d’estar d’acord, pots demostrar més el teu lideratge». «Però vull ressaltar que en els quatre anys de mandat no hi ha hagut cap problema amb els socis de govern», afirma Núria Escarpanter. En aquesta línia, ara el govern de Llançà encara la recta final del mandat 2019-2023 «amb força i molta empenta per fer prosperar el poble». De fet, Escarpanter admet que, tot i que els dos anys de mandats «s’han fet curts», han estat claus. «Havien de ser dos anys que permetessin que Llançà veiés quina era la dinàmica, el full de ruta i la forma de treballar del meu equip. Crec que ho hem aconseguit. La gestió pot haver agradat o no, però opino que ha quedat palesa la nostra forma de funcionar», explica l’alcaldessa. Núria Escarpanter, mestra de professió, havia estat també regidora de 2003 a 2015 i de 2019 a 2021, ocupant diverses àrees del govern municipal.