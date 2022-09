L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Roses obre el proper dilluns, 19 de setembre, les inscripcions per als cursos i activitats que tindran lloc al CAR Jove a partir del proper octubre. A les múltiples activitats destinades a joves a partir de 12 anys, com els cursos de dj, teatre, art, jocs de rol, i molts més, la nova programació afegeix com a novetat, una desena d’activitats destinada a majors de 18 anys, on aquest segment de joves pot trobar diversió i entreteniment que van des del taller de cata de cerveses, fins a una nit de monòlegs.

Després de la temporada d’estiu, el CAR Jove ja té a punt una àmplia programació per al trimestre d’octubre a desembre, que omplirà les seves instal·lacions d’activitats, totes les tardes de la setmana, amb les propostes cuina per a joves, teatre, autodefensa feminista, dj, manualitats creatives, club de lectura, art urbà, jocs de rol i trail running. A més, el CAR continua oferint espais que són autogestionats pels propis joves, facilitant així un punt de trobada entre nois i noies amb les mateixes aficions, que els permet ser els encarregats de l’organització de les sessions. És el cas de l’espai ping-pong i de l’espai djok per als amants dels jocs de taula.

La tarda dels divendres obre també la ludoteca del CAR, un espai dinamitzat on els assistents poden optar per divertir-se jugant a jocs de taula, videojocs... mentre que dissabtes, la Tarda Jove, esdevindrà novament punt de trobada i entreteniment amb un munt d’activitats on els i les joves poden proposar les seves preferències i participar activament.

Programa +18, novetat de la temporada

Les activitats de nova incorporació per a aquesta tardor, destinades a la franja d’edat entre 18 i 29 anys, inclouen excursionisme i pernoctació al Cap de Creus, tast de cerveses amb maridatge, scaperoom de terror, campionat FIFA 22, cinema de terror, xerrada Sex+18, autodefensa feminista, cuina de nadal, curs de monitor/a de lleure, campionat de cartes màgic i nit de monòlegs.

La regidora de Joventut de Roses, Verònica Medina, assenyala l’objectiu de les noves propostes: "amb aquesta programació, des de l’Àrea de Joventut volem donar resposta a tot el col·lectiu juvenil del nostre municipi a través d'activitats variades, divertides i al gust de tothom. Volem que tot el jovent s'ho passi bé i pugui gaudir de totes aquestes activitats de manera gratuita".

Serveis permanents

Tota aquesta programació de temporada passa a sumar-se als nombrosos serveis que l’Àrea de Joventut de Roses ofereix de manera permanent als i a les joves del municipi a través del CAR. "L’objectiu -remarca la regidora-, és que el jovent identifiqui el CAR com un punt d’informació, de trobada i de resposta a les seves inquietuds, que sigui un referent del municipi on els joves s’adrecin de manera fàcil per donar resposta a les seves necessitats i inquietuds en els diferents àmbits del seu dia a dia, des de l’estudi o l’assessorament professional, fins a l’entreteniment i l’oci".

Seguint aquest propòsit, els serveis que el CAR Jove ofereix de manera permanent són l’Aula d’Estudi, Punt d’Informació Juvenil, Servei d’orientació psicològica i atenció a l’adolescència, i Buc d’assaig equipat.