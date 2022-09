L’Associació de Veïns de Palau Santa Eulàlia ha recollit 68 signatures al poble per tal de demanar a l’alcalde Xavier Camps que aturi el projecte d'urbanització SUD-01 i iniciï un procés de participació ciutadana en el que els veïns puguin aportar idees i s’incorporin mesures ambientals.

El govern municipal de Palau de Santa Eulàlia va aprovar inicialment la “Modificació del projecte d’urbanització SUD-01”, segons el qual es reordena urbanísticament l’entrada del poble. Des de l'entitat de veïns es considera que aquest projecte, redactat l’any 2012 i modificat fa uns mesos, "està desfasat i no satisfà ni les necessitats dels veïns ni incorpora mesures ambientals que s’adaptin a l’actual context de crisi climàtica". Per aquests motius - "i per la importància del projecte i el seu elevat cost (130.188,90€)", asseguren - l’Associació ha recollit 68 signatures amb diverses reunions informatives i, paral·lelament, ha presentat diverses al·legacions al projecte, "ja que presenta múltiples deficiències tant estructurals com tècniques", manifesta l'entitat en un comunicat.