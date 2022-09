L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), en col·laboració amb el Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) ha detectat per primera vegada a la península una nova alga introduïda al Cap de Creus, concretament a Punta Falconera, i de difícil eradicació. L'espècie, que s'anomena Chrysonephos lewisii, és nativa de l'Atlàntic Occidental i el Carib i és molt poc comuna. De fet, a Europa només se l'havia vist a Itàlia i l'illa de Còrsega. L'alga s'ha localitzat a la reserva marina durant una prospecció que es va fer a principis de setembre. L'espècie està present entre 3 i 30 metres de fondària i és especialment abundant a 20 metres de profunditat, on recobreix més del 50% del fons marí de la zona. També estava present a Es Gat, a cap Norfeu.

Aquesta alga forma filaments molt prims, de color daurat, que viuen enganxats en altres algues però es trenquen i són enduts pels corrents, acumulant-se en organismes d'elevada importància estructural com la gorgònia vermella Paramuricea clavata.

L'investigador del CEAB-CSIC i responsable de l'equip de treball que fa tasques de control d'espècies invasores, Enric Ballesteros, afirma que es tracta d'una espècie "oportunista, de ràpid creixement, però que previsiblement reduirà la seva cobertura durant les properes setmanes, amb l'arribada de la tardor".

De fet, creu que és possible que la proliferació que ha experimentat hagi estat afavorida per les elevades i inusuals temperatures d'aquest estiu però que encara no es pot assegurar que "hagi arribat per quedar-se".

L’ACA desenvolupa des de fa anys mesures i accions arran de l’entrada d’espècies invasores als fons marins de Catalunya, i també en aigües continentals. Concretament, aquest 2022, l’ACA ha adjudicat un nou contracte al CEAB-CSIC amb el que, entre altres treballs, es farà la identificació i localització d’espècies invasores en un mínim de 74 zones del litoral de Catalunya durant un període de tres anys.