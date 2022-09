José, Pepe, Martínez Martínez (Moreda, Granada, 1943 – Figueres, 2012), arribà a Figueres l’any 1974 i juntament amb la seva dona Carmen, s’instal·len al barri de la Marca de l’Ham on visqueren fins a la seva prematura mort. El matrimoni tingué dos fills, Maria Carmen i Marcos, nascuts a Figueres.

A la seva vida tingué tres passions, per aquest ordre, la família, el treball i el futbol. Persona molt arrelada al barri de la Marca de l’Ham; treballà a l’empresa Fridasa; molt vinculada amb el futbol del barri, la U.D. Marca de l’Ham, i molt estimada pels seus veïns.

A Fridasa, empresa radicada en aquella època a la Marca de l’Ham, on treballaven un nombre important, tant d’homes com de dones, del mateix barri. En Pepe era una d’aquelles persones que destacava per la seva senzillesa i de molt bon tracte. Es distingia per ser molt humà i preocupat perquè a l’entorn hi hagués una bona relació.

En l’aspecte laboral, sempre havia mostrat ser molt responsable, fins a assumir llocs de responsabilitat. Durant l’època que tenia a càrrec seu un grup de dones, havia assolit un equilibri just entre l’empresari i les treballadores; una tasca difícil que exercí satisfent les dues parts, intervenint justament en els moments de màxima exigència.

En l’àmbit esportiu, treballà incansablement per l’arrelament i la projecció del futbol del barri. Soci de la U.D. Marca de l’Ham des de la seva fundació l’any 1979, formà part de la seva junta directiva durant prop de 20 anys. Una primera etapa, l’any següent de la seva fundació i durant tota la dècada dels anys 80 i, una segona, des de mitjans dels anys noranta fins a la temporada 2001-2002, exercint sempre com a vicepresident dins una junta directiva presidida per Cristóbal Carrillo, a excepció de la temporada 1887-1888 que exercí la presidència.

El tàndem Cristóbal Cristobal - Pepe Martínez portà la U.D. Marca de l’Ham a liderar l’ambiciós projecte de millora del camp de futbol i la construcció d’unes graderies cobertes amb un cost de 27 milions de pessetes, finançades amb un 50% de subvenció municipal i la resta per l’aportació econòmica del president i el treball personal dels membres de la junta directiva; inaugurades a l’inici de la temporada 1997-1998.

Amb les noves instal·lacions, la U.D. Marca de l’Ham visqué les cotes més altes en l’àmbit esportiu de tota la història del club. La temporada 1997-1998 fou el campió de 1a Regional, assolint l’ascens a Regional Preferent (actual 1a Catalana). L’equip de moda aquella temporada a la demarcació de Girona, va aconseguir l’ascens a Regional Preferent després d’una temporada més que brillant a Primera Regional, on va dominar tots els seus rivals des d’un bon començament. La fita s’assolí en el darrer partit de la temporada jugat a camp contrari el 30 de maig de 1997. Al seu retorn a la ciutat, foren homenatjats a l’Ajuntament i amb la celebració des del balcó consistorial davant el centenar llarg d’aficionats.

Cinc temporades la U.D. Marca de l’Ham es mantingué a Regional Preferent. Són uns anys que es convertí en una potència dins del món del futbol a la comarca. Tot plegat, representà un estímul per a la gent del barri, una important injecció d’autoestima que permeté combatre l’estigmatització que patia. El futbol es convertí en un element d’orgull per als veïns i veïnes de la Marca de l’Ham, reforçant la identitat del barri.

Pepe Martínez dedicà totes les hores del seu oci a treballar pel futbol del seu barri. Home bo, conciliador i cohesionador. El seu caràcter el feien un home estimat al barri. Un home que generava empatia amb la gent del barri; d’aquí que, com a responsable de la captació de socis, eren molts els veïns de la Marca de l’Ham que encara que no assistien als partits de futbol se’n feien socis.

A la temporada següent que la junta encapçalada per Cristóbal Carrillo i Pepe Martínez deixà la direcció del club, la temporada 2002-2003, la U.D. Marca de l’Ham descendí de categoria i inicià una etapa de crisi, de la qual en començà a ressorgir quan un grup de joves, nascuts al barri però residents a fora, agafà la responsabilitat per a tornar a aixecar el club. La U.D. Marca de l’Ham tingué, al cap d’uns anys, de president el fill de Pepe Martínez, Marcos. Al mateix temps, el club va instaurar el Memorial Pepe Martínez. Un fil que relliga amb la història de màxima esplendor del club.

Més enllà dels èxits esportius, la trajectòria de Pepe Martínez, tant a escala del club com de l’empresa on treballà i de la mateixa Marca de l’Ham on visqué, cal emmarcar-la com un home de barri que lluità al llarg de la seva vida per aixecar una família i per fer del seu entorn, el seu barri, un espai de convivència tant a la feina, com al futbol i al carrer.

Pepe Martínez, un obrer, com ell li agradava anomenar-se, contribuí a enfortir la cohesió veïnal a la Marca de l’Ham. Un home senzill, treballador i d’una gran bonhomia, és a dir, ple d’afabilitat, senzillesa, bondat i honradesa en el caràcter i en el comportament. Un obrer per a la cohesió del barri de la Marca de l’Ham. Una trajectòria i un exemple de valors que mereixen ser recordats.