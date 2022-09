L'Ajuntament de Figueres ha incorporat dos agents més al cos de la Guàrdia Urbana en comissió de serveis. Són agents de policia d'altres administracions públiques en actiu que han demanat incorporar-se a la plantilla de Figueres.

Aquests nous agents s'emmarquen en l'objectiu d'ampliar la plantilla de la Guàrdia Urbana amb la voluntat de seguir mantenint la seguretat a la ciutat. La intenció del govern és arribar fins als 90 agents i comptar amb una ràtio d'un efectiu per cada 500 habitants. Actualment el cos té 76 efectius.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó destaca que "quan vam arribar al govern ens vam trobar amb un cos de Guàrdia Urbana insuficient per les necessitats de la ciutat, i per això, la prioritat de comptar amb més efectius s'ha fet palesa". Assegura que l'actual govern "des del primer moment ha apostat per garantir que Figueres sigui una ciutat segura". Per això, s'han posat els recursos necessaris per comptar amb un cos de la Guàrdia Urbana per les necessitats que té una ciutat de gairebé 50.000 habitants i una població vinculada de més de 300.000 persones. "Quan vam arribar la Guàrdia Urbana comptava amb 63 efectius i en tres anys l'hem ampliat a 76 agents", manifesta Lladó.

Per la seva banda, el vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas remarca que la prioritat és "posar ordre a la ciutat", i que una de les maneres de fer-ho és "dotar la ciutat dels agents necessaris". Amb aquesta promoció, són 13 els agents que s'han incorporat al cos de la Guàrdia Urbana des de l'inici de mandat. "Acabarem l'any 2022 a l'entorn de 85 efectius. La incorporació d'agents en comissió de serveis és un complement que ens ajudarà a arribar a la xifra esperada", expressa Casellas.