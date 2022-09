Un camió cisterna reparteix aigua potable pels diferents barris de Portbou des de dissabte arran del problema al pantà que ha provocat una alta concentració de ferro i manganès i l'aparició d'una microalga a l'aigua de l'aixeta. Els veïns l'esperen amb garrafes i ampolles per poder-se abastir mentre el problema es resol. "L'aigua sortia marró i molt bruta. Feia molt mala olor", explica l'Adolfina Malagón. "No servia ni per cuinar, ni per rentar-se la boca, només per dutxar-se", afegeix Malagón.

L'alcalde, Xavi Barranco, diu que el problema està en vies de solució. De fet, aquest matí ja pràcticament no sortia tèrbola, tot i que manté un color groguenc.

A finals d'agost, Salut va avisar Portbou que havia detectat uns alts nivells de ferro i manganès a l'aigua del pantà que abasteix la població. Només un dia després, l'1 de setembre, els va avisar que, a més, hi havien trobat una microalga. Això provocava que l'aigua sortís tèrbola i d'un color marronós. Davant la situació, l'Ajuntament va organitzar una reunió i va recomanar als veïns que no la utilitzessin ni per cuinar ni per beure.

L'alcalde remarca que en cap moment ha deixat de ser potable però que, per precaució, es va decidir adoptar la mesura. A partir de dissabte, un camió cisterna reparteix durant tot el matí per tres punts del municipi aigua potable als veïns. Transporta uns 11.000 litres diaris.

Aquest dimecres, moltes persones s'han congregat a la zona de la Rambla amb garrafes i ampolles per omplir. És el cas de la Adolfina Malagón, que n'ha vingut a buscar com cada dia des de dissabte. Diu que els primers dies l'aigua sortia molt "bruta" i "marró". "No servia per cuina, ni per rentar-te la boca. Només per dutxar-te i anar al lavabo", explica.

També la Maria Salazar, que viu al barri sec. "Sortia bruta i pensava que s'havia rebentat alguna canonada", diu. Avui, però, ja ha canviat l'aspecte i, tot i que encara manté un color groguenc, ja no és tant tèrbola.

De fet, l'alcalde diu que s'estan fent els darrers treballs i que el problema està en vies de solució. Per això, calcula que "en breu", un cop tinguin els anàlisis, es podrà tornar a utilitzar.

Veïns i establiments afectats

Els veïns no han sigut els únics perjudicats per la situació. També ho han patit els establiments de la zona, en especial els restaurants i hotels. El propietari del bar Juventus, Emili Mollà, diu que els obliga a comprar gel i avisar als clients que tenen a l'hotel de sobre que l'aigua de l'aixeta no reuneix les condicions.

"Els hem de donar aigua embotellada i quan un client del bar ens demana aigua, els hem de dir el que passa", explica. També es veuen obligats a utilitzar aigua embotellada per a la cafetera.