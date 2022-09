La Fundació Alive ha rebut una donació de 230 euros dels beneficis obtinguts d'una jornada de neteja del fons marí, celebrada el passat dissabte a l'Escala. L'activitat, organitzada per Odicean, l’Associació Salt al Mar i Dive Paradis, va consistir en una sortida al mar d'una vintena de submarinistes amb la voluntat d’aportar el seu gra de sorra per un entorn més net. Van aconseguir treure des de llaunes fins a elements més voluminosos, com tubs o ferros.

Amb els diners aconseguits, Alive vol contribuir al desenvolupament de projectes que ajudin a la divulgació i millor gestió del nostre entorn marí.