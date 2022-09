A aigües del Cap de Creus han aparegut aquest estiu grans concentracions d'estrelles de mar. Segons alerta Parcs Naturals (PN), s'han vist "masses estrelles juntes" i això és una situació anòmala "que no s'hauria de produir". Es tracta d'animals que tenen moviments lents i un territori limitat, fet que dificulta trobar-se'n tantes juntes. Tal com informa PN en un tuit, "algú les anava acumulant en un punt, traient-les de la seva ubicació natural".

Masses estrelles juntes! ⭐❌ Aquest estiu han aparegut, en aigües properes al #PNCapdeCreus, unes concentracions molt grans d’estrelles de mar. Dotzenes en una zona molt reduïda! Algú les anava acumulant en un punt, traient-les de la seva ubicació natural. 👇



Des de l'organisme públic adverteixen que, tot i que pugui semblar un fet "simpàtic i estètic", moure-les del seu hàbitat "no els hi fa cap bé" perquè, entre d'altres qüestions, "una alta densitat augmenta la competència per trobar aliment", segons el PN.