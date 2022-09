Lex Ànima denuncia pràctiques il·legals contra alguns animals

L’Associació per a l’Ètica i el Progrés en el Tracte als animals Lex Ànima ha posat en coneixement de l’Ajuntament de Figueres l’existència de pràctiques «completament il·legals i abusives contra algunes espècies animals per part d’alguns propietaris d’immobles» i insta els responsables municipals perquè prenguin mesures contra aquestes mesures «il·legals i punibles».

Des de l’associació s’ha posat en coneixement de l’àrea de medi ambient que «en un primer pis del carrer Germanes Massanet de Figueres hi ha un parany per a aus, situat en una de les finestres del primer pis de l’edifici, totalment il·legal i perillós. Es tracta d’una malla de color verd que cobreix de dalt a baix una barana coronada per pinxos, en els quals l’any passat ja s’hi va quedar enganxat un colom que va morir després d’una llarga agonia. Actualment, el pis està deshabitat, però fa uns mesos la propietat va col·locar l’esmentada malla, que actua com una trampa letal per a coloms i altres aus, que es queden enganxades entre els fils i acaben penjats dels mateixos i morint agonitzant» ha declarat la vicepresidenta i portaveu de l’entitat Magda Pujol.

Lex Ànima va instar l’ajuntament que retirés l’esmentada malla de la façana d’aquest edifici, per contravenir totes les lleis de protecció animal i també la normativa municipal. «Sembla que en el punt on hi ha la malla acostumen a niar coloms, per la qual cosa sospitem que es tracta d’un mètode dissuasiu col·locat per la propietat, un mètode totalment il·legal i punible». L’Ajuntament va retirar el cadàver penjat d’un fil, però la malla verda no la van retirar perquè en ser una propietat privada cal localitzar el propietari, es lamenten des de l’associació.

Mentrestant l’entitat que està estudiant la possibilitat d’emprendre accions legals contra la propietat de l’immoble vol conscienciar la població: «Hi ha casos aïllats com aquest arribem a conèixer i això ens permet actuar. Però sabem que en altres llocs també s’utilitzen pràctiques il·legals com aquesta i volem posar fi a això». Aquesta denúncia és només un exemple d’una de les «trampes» que es fan servir: «Coneixem que hi ha comunitats de veïns o propietaris de pisos que per atrapar coloms col·loquen gàbies als seus terrats. Fa anys l’ajuntament col·locava aquestes gàbies a través d’una empresa quan la gent es queixava perquè tenien molts coloms, però vam fer força i ho van deixar de fer». Asseguren que tenen proves que en una setmana o quinze dies en ple agost ningú els anava a treure fins que morien per un cop de calor.

Des de fa quatre anys la regidoria de medi ambient de l’Ajuntament de Figueres va prohibir aquestes pràctiques i va implantar altres mesures per controlar la població de coloms, el pinso anticonceptiu, un mètode validat que s’està demostrant efectiu. «Però encara hi ha particulars que utilitzen males pràctiques per treure’s de sobres aquestes espècies quan consideren que la colònia de coloms és massa gran i els provoca molèsties. Això està totalment prohibit i quan tenim casos i proves que ho demostren ho denunciem».

A Figueres el problema són els coloms, assenyala Pujol i a Roses, «fa unes setmanes vam trobar un gavià amb l’ala cosida a perdigonades, a la platja més cèntrica de totes», un fet que també han denunciat davant de l’ajuntament de la localitat. El gavià que va ser traslladat a un refugi d’una associació animalista finalment va morir. «Estem davant un cas de maltractament animal i amb perill a les persones perquè aquest animal estava en una platja plena de gent i un animal moribund en platja massificada, sanitàriament també pot comportar un problema».

Davant d’això l’associació també ha enviat a l’alcalde de Roses, al regidor de Medi Ambient i a la Policia Local un requeriment perquè aquest cas no es repeteixi. «Instem els responsables municipals perquè prenguin les mesures oportunes perquè aquests fets no es tornin a repetir i als agents de la Guàrdia Urbana perquè patrullin de forma recurrent la zona de la platja de la Perola, hàbitat natural de la colònia de gavines a la qual pertanyia el gavià mort a conseqüència de la perdigonada».

Lex Ànima recorda que la llei diu que «queda prohibit matar, danyar, molestar o inquietar intencionadament als animals silvestres, sigui quin sigui el mètode utilitzat o la fase del seu cicle biològic» i recorda que la Llei de Protecció dels Animals de Catalunya estableix greus sancions per provocar patiment físic o psíquic a qualsevol animal.

