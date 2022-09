L'Ajuntament de Portbou organitza una reunió informativa per donar explicacions sobre el problema de «l'aigua corrent no potable»

Després que diversos veïns de Portbou hagin manifestat el seu descontentament perquè «l'aigua corrent de la població no és potable», ja que «no és sanitàriament correcta», l'Ajuntament ha organitzat una reunió informativa oberta a tothom que tindrà lloc aquest dissabte 3 de setembre, a 2/4 de 7 de la tarda, a la Sala Walter Benjamin. «Allà explicarem que el problema està controlat», apunta l'alcalde de la població, Xavier Barranco.

Paral·lelament, des del consistori s'afirma que «demà ja tindrem un sistema de camions-cisternes per dotar d'aigua potable el poble en tres punts diferents», alhora que s'assegura que els tècnics Aigües de Barcelona, AGBAR, «estan treballant per millorar la potabilitzadora perquè això no torni a passar». «Ara tenim la captació nova, però, tot i això, tota la conducció que hi ha des del pantà a la potabilitzadora, s'ha de netejar. I després, tot el circuit del poble. Això porta temps», apunta Barranco.

Forta polèmica

Tot i que només hauran estat 24 les hores que els veïns de Portbou hauran estat sense poder fer ús de boca de l'aigua corrent, la polèmica que s'ha creat al voltant d'aquesta problemàtica ha estat forta. De fet, el matí del divendres 2 de setembre s'ha celebrat una manifestació de protesta, alhora que diversos usuaris han mostrat el seu malestar a través de les xarxes socials. Des de l'Ajuntament es lamenta aquesta situació. «Nosaltres hem demanat, a través d'un ban, que els veïns no beguessin aigua durant 24 hores, i això ha provocat enrenou. Però les dades objectives són que hem estat 24 hores per sense aigua, i s'està treballant per solucionar el problema», subratlla l'alcalde.

Per trobar l'origen del problema ens hem de remuntar a aquest estiu, quan un fenomen meteorològic, que podria ser un esclafit, va causar desperfectes al municipi, entre els quals el trencament d'una boia de captació d'aigua. Això provocà que s'haguessin d'efectuar uns treballs tècnics per garantir que l'aigua surti amb una qualitat perfecta, ja que fins llavors sortia amb un «excés de ferro i manganès, que és del que està format el llot del pantà», detalla Barranco. Malgrat tot, el dia 30 es va detectar que l'aigua tornava a sortir «tèrbola» i no era adequada pel consum humà. «Llavors, es va haver de fer un ban on explicàvem que l'aigua es podia fer servir per a qualsevol ús domèstic però no per cuinar ni beure, ja que no és sanitàriament correcta i no s'ha de consumir», explica Xavier Barranco.

No obstant això, l'alcalde portbouenc desmenteix que, tal com han afirmat alguns veïns, «l'aigua no fos potable des de feia mesos que no era potable». «Tenim prop d'una quinzena d'anàlisis que demostren que això no és veritat. Allà es demostra que l'aigua era potable i que s'ha anat controlant la seva qualitat i la seva composició», manifesta Barranco, que assegura també que aquests documents seran mostrats als habitants de Portbou que el dissabte assisteixin a la reunió.