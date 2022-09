Fisersa reprèn els treballs de renovació i millora dels serveis en una de les artèries importants de la ciutat de Figueres. Aquest dilluns 5 de setembre s’iniciaran les obres al carrer Sant Llàtzer i això suposarà afectacions a la circulació. Entre el 5 de setembre i el 31 d’octubre, l’àmbit d’actuació serà el tram entre el carrer Sant Antoni i el carrer Nou. Això vol dir que es tallarà la circulació en aquesta zona i, durant aquest període, el trànsit rodat haurà de passar per itineraris alternatius. D’altra banda, el veïnat ja ha estat informat de l’obra i de la repercussió en els guals.

La nova fase dels treballs s’emmarquen en el projecte del carrer Col·legi i Sant Llàtzer després de quedar executades les tres fases anteriors. Ara s’avança l’obra cap al tram que suposarà el tall del carrer Sant Llàtzer a la cruïlla amb el carrer Nou fins arribar al carrer de Sant Antoni. D’aquesta manera, el 31 d’octubre ja es normalitzarà la circulació en aquest punt i no repercutirà en el comerç de cara a la campanya de Nadal.

La darrera fase de l’obra del carrer Sant Llàtzer està prevista del 31 d’octubre fins el 19 de desembre i serà la corresponent al tram entre el carrer Sant Pau i el carrer Nou.

Obra d'envergadura

El projecte dels carrers Col·legi i Sant Llàtzer suposa la reurbanització completa de tot el carrer i una renovació i millora important dels serveis d’aigua, clavegueram i il·luminació, amb una inversió de 870.202 euros.

Pel que fa als serveis d’aigua i clavegueram, se substitueix la canonada de la xarxa d’aigua potable a tota la via, ja que les canonades existents fins ara tenien més de 40 anys i estaven obsoletes. L’obra també suposa la renovació d’un tram de col·lector de clavegueram entre la Plaça Triangular i el carrer Nou. En aquest punt la xarxa de sanejament antiga presentava problemes estructurals i a banda del col·lector, també es renoven les escomeses domiciliàries.

A més, amb el projecte també s’està instal·lant un col·lector de recollida d’aigües pluvials a tot el carrer, així com noves captacions d’aigua de pluja superficial. Així, s’amplia la xarxa separativa d’aigües pluvials a la ciutat i s’adeqüen els embornals amb el dimensionat ajustat a les necessitats de captació de la pluja superficial.

Un altre àmbit d’actuació és la renovació de l’enllumenat públic amb la instal·lació de noves lluminàries LED de baix consum, amb alt rendiment i llarga durabilitat, que suposaran una nova il·luminació i un estalvi energètic. A més, s’aprofiten els treballs per a la instal·lació d’una xarxa de telecomunicacions i el soterrament dels creuaments aeris de les xarxes de telefonia, baixa tensió i telecomunicacions.

A banda de la modernització de la via en la qüestió dels serveis, les obres dels carrers Col·legi i Sant Llàtzer tenen l’objectiu de pacificar el trànsit i la mobilitat, afavorint l’ús de l’espai públic per als vianants. Per això, també s’està renovant la pavimentació dels carrers i places, ampliant voreres, creant cruïlles amb plataforma única i col·locant arbrat i mobiliari urbà. Tot plegat, suposarà una millora de l’accessibilitat i la seguretat dels vianants en un dels eixos importants de Figueres.