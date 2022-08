Els agents de la Policia Local de Llançà han estrenat, aquesta setmana, càmeres de videovigilància personal. Un sistema que s'afegeix a les eines que disposen per a dur a terme la seva feina quotidiana. Amb aquests aparells podran gravar les actuacions policials que poden ser complicades o que posin en perill tant la seguretat dels agents com la de terceres persones.

"Aquests dispositius de gravació són molt utilitzats per policies a tot Catalunya en l'actualitat i serveixen per enregistrar les actuacions dels cossos de seguretat i també són una garantia per al ciutadà", segons explica Òscar Soler, sergent en cap de Llançà.

Els fets més usuals que es troben actualment les policies locals i que dediquen molts esforços a la seguretat ciutadana són baralles, alteracions greus de l'ordre públic, insults, amenaces o faltes de respecte als agents de l'autoritat, detencions policials o violència de gènere, entre altres.

"Els agents portaran damunt seu la càmera de videovigilància i si consideren que la intervenció passa de risc baix a risc alt han d'avisar que inicien la gravació i que l'actuació serà enregistrada. Per l'Ajuntament i per la policia local de Llançà la seguretat dels ciutadans és la nostra prioritat", afegeix Soler.