L’àrea verda del Parc Sol de Figueres genera la migració de cotxes cap al Castell

La implantació de l’àrea verda regulada d’estacionament als carrers del barri Parc Sol de Figueres ha tingut com a conseqüència una important migració de vehicles cap a l’aparcament públic de la falda del Castell. Aquest espai només s’omplia quan hi havia algun esdeveniment especial a la zona esportiva, però aquest estiu ha tingut moments de plena ocupació, un fet que contrasta amb la disponibilitat de nombroses places lliures de la zona regulada, la qual cosa ha provocat les queixes de clubs com l’Adepaf, que es considera perjudicat per aquesta nova situació.

Els veïns del Park Sol de Figueres reclamen la zona verda d’aparcament a tot el barri La implantació de la zona verda era una reivindicació veïnal que s’arrossegava des de feia temps. L’Associació de Veïns l’havia reclamada en reiterades ocasions, fins que durant la passada primavera va denunciar a través d’aquest mitjà el retard de la seva aplicació. El Govern municipal va reconèixer aleshores el compromís d’execució de la proposta i la va posar en marxa un cop els tècnics municipals la van tenir a punt. Punt concorregut La urbanització del Parc Sol està situada entre la zona esportiva, l’institut Alexandre Deulofeu i el camí que uneix la carretera de Llers amb l’esplanada del Castell. L’elevada quantitat d’usuaris dels equipaments esportius, sobretot durant la temporada de competició, i de la zona sanitària de l’Hospital i el Bernat Jaume, a més a més de l’Institut, omplia sovint totes les places lliures d’aparcament de la zona, la qual cosa va despertar les queixes veïnals. «Amb l’àrea verda tothom pot aparcar-hi amb un preu raonable i no ens trobem, com abans, que hi ha gent que deixaven el cotxe tot el dia o durant moltes jornades consecutives, en una mateixa plaça», expliquen els representants de l’Associació.