El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, s'ha compromès a mantenir la col·laboració amb la Policia Local de Roses i a incrementar-la per lluitar contra el fenomen del 'top manta' al municipi. En una reunió aquest dimecres, Elena ha admès que la situació els preocupa i ha dit que els dispositius conjunts i en solitari que hi ha fet els Mossos aquest estiu està donant els seus fruits. "Hem augmentat la col·laboració, ha funcionat i s'incrementarà en el futur", ha afegit el conseller. Per la seva banda, l'alcalde del municipi, Joan Plana, ha dit que aquesta ha de ser la línia a seguir, tot i que ha admès que aquest estiu ha tornat a augmentar el nombre de manters amb la fi de les restriccions i l'increment de turistes.

El conseller @joanignasielena es reuneix a l'@AjRoses amb l'alcalde @joan90plana, l'equip de govern i els portaveus municipals per abordar temes de seguretat i emergències a la ciutat. pic.twitter.com/FaI2GrtYGo — Interior (@interiorcat) 31 de agosto de 2022

Més cooperació i més efectius policials per lluitar contra el fenomen dels manters a Roses. Aquest és el compromís que el Departament d'Interior ha adquirit amb l'Ajuntament per fer front a aquesta problemàtica que des de fa anys afecta el municipi. Durant una compareixença a Roses, tant el conseller Elena com l'alcalde han defensat que l'acció conjunta durant aquest estiu a la zona ha donat fruits i que ha de ser "la línia a seguir". En aquest sentit, Plana ha admès que en els últims temps hi havia certes discrepàncies sobre competències (Interior considera que es tracta d'un problema d'ocupació de via pública i Roses, de seguretat pública) i que això havia obligat a la Policia Local, sovint, a actuar en solitari.

Aquesta temporada, però, la situació s'ha començat a revertir i, no només s'hi ha fet dispositius conjunts sinó que Mossos també ha fet decomisos pel seu compte. En moltes ocasions, ha explicat Elena, en controls d'entrada al municipi per evitar que els manters arribessin a la zona del passeig.

En aquest sentit, el conseller ha dit que la col·laboració es mantindrà i es reforçarà i que la voluntat és poder-hi destinar més agents en un futur.

Per la seva banda, Plana ha explicat que, tot i que encara no tenen xifres, aquesta temporada hi ha hagut més manters –tot i que encara no s'ha arribat als registrats l'any 2019- com a conseqüència, en part, d'una major afluència de turistes. "A més demanda, més oferta", ha dit. En relació a això, ha insistit que cal actuar en la "rendibilitat del negoci" i que això passa per fer decomisos.

A tall d'exemple, Plana ha explicat que l'any 2018 es van comissar 4.000 peces falsificades; al 2019, 19.000 i entre el 2020 i el 2021, es van superar les 25.000.

Més comissaries però no noves regions

En relació a la petició d'algunes formacions de crear una regió policial Girona Nord per pal·liar la falta de Mossos a l'Alt Empordà, Elena ha dit que aquesta mesura no "necessàriament" implicaria tenir més "mitjans" i que, precisament, els mitjans són el que necessita el cos i la ciutadania. En aquest sentit, ha afegit que el pas de 18.000 a 22.000 agents implicarà nous equipaments policials i, "probablement, comissaries".

Elena, sobre la pedregada de la Bisbal: "El canvi climàtic no és un problema de futur sinó una realitat de present"

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha mostrat el seu condol per la mort de la nena de 20 mesos arran de la pedregada d'aquest dimarts a la Bisbal d'Empordà i ha advertit que episodis com aquests són cada cop més freqüents com a conseqüència del canvi climàtic. "Ja no és un problema de futur sinó una realitat de present", ha dit durant una compareixença a Roses aquest dimecres. Elena ha afirmat que tot plegat obliga a llençar un crit "d'alerta" i, alhora, ha admès que es fa difícil preveure la "intensitat" de fenòmens com aquest.