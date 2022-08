Delineant de professió, Rafel López (1956) és regidor d'Acció Cultural a l'Ajuntament de l'Escala des de l'any 2019, tot i que forma part del consistori des del 2013. Amb ell, descobrim les novetats de la Festa Major.

Enguany, la festa ha programat prop d’una cinquantena d’activitats, entre les que no faltaran sardanes, gegants, balls populars i concerts. A més, també s’han incorporat diverses novetats tot recuperant la normalitat.

Per fi es recupera l’esperit prepandèmic de la Festa Major. És tot un alleugeriment, suposo.

I tant, sí. Aquest és el tret característic d’enguany: per fi recuperem la normalitat després de dos anys en els quals no hem deixat de celebrar la Festa Major, però d’una forma molt limitada i ajustada a les mesures sanitàries.

Deu haver-hi ganes de festa.

Sí! Tothom està molt engrescat. Per nosaltres la Festa Major és el final de l’estiu i l’inici de la tardor. És un impàs d’una època d’estrès total, a una de tranquil·litat on quedem majoritàriament els escalencs. A més, aquesta vegada passarà una cosa que no sabem si tindrà influència, i és que el final de festa serà el diumenge 4 de setembre, i l’endemà ben bé, el dia 5, els nens ja comencen el curs escolar. No sabem si això afectarà la celebració.

En qualsevol cas, aquesta Festa Major serà especial perquè es recuperen activitats clàssiques.

Exacte. Hi ha uns actes que s’havien fet tradicionalment en totes les Festes Majors, i que ara havíem perdut perquè provoquen grans aglomeracions com són la trobada gegantera, el Festival Nàutic, la gimcana nocturna, el corremulla, etcètera. Ara els recuperem.

Alhora, si fullegem el programa d’actes veiem que s’incorporen novetats. Una d’elles destaca: el canvi d’emplaçament dels focs artificials i el final de Festa Major.

Sí. El castell de focs, que es recupera també després de dos anys, és un dels actes més significatius de la Festa Major, i sempre s’havia fet al centre del poble, a la Platja. Aquest és un espai emblemàtic, però que provocava grans aglomeracions, i és per això que hem pensat canviar la ubicació, i buscar un espai més ampli, com és el cas de la platja de Riells.

A més, d’aquesta forma també es descentralitza la celebració.

Totalment. I de fet, també amplia la visibilitat i la protecció, la gent té més espai per veure els focs artificials. A més, allà mateix, a la plaça Univers, es farà el final de festa amb Banda Neon.

I encara més novetats: la botifarrada popular passa a ser organitzada per la Penya Blaugrana.

Sí. Després de dos anys sense fer-se, ara l’organitzen ells. Abans anava a càrrec d’una altra entitat, però després de molts anys han decidit deixar pas a la Penya Blaugrana. Estem molt contents de recuperar aquest acte, ja que és una festa popular que se celebra després dels actes institucionals.

En aquest sentit, el paper de les entitats és clau per la Festa Major, oi?

Sí, hi ha moltes entitats que participen en la Festa Major. Alhora, també vull agrair la tasca de la Comissió de Festes i l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, que són els que han treballat incessantment per presentar aquesta programació. Però si, realment gràcies a l’ajuda de totes les entitats es pot tirar endavant una gran Festa Major i que possiblement el consistori tot sol no podria organitzar.

I tornant a les novetats, encara hi ha una altra: un nou tobogan aquàtic gegant que s’instal·larà al carrer Escorxador. Serà una proposta ideal pels infants i pels joves.

Sí. De fet, la Festa Major de l’Escala es caracteritza per ser de caràcter familiar. Organitzem actes per totes les edats i aquest tobogan serà per famílies. I creiem que el tobogan tindrà molt d’èxit.

I també pensant en els més joves, enguany tornen les Barrakes, que, per cert, tenen cartell de luxe amb grups com el Pony Pisador i Despit.

Sí. L’Àrea de joventut, que són els que han col·laborat en l’organització de les Barrakes, s’ha escarrassat molt, i ha fet una molt bona feina. Crec que han confeccionat un cartell amb artistes molt interessant. Hi ha molta il·lusió perquè les barraques facin xalar a tothom. A més, el fet que se celebrin, juntament amb el parc d’atraccions, a l’aparcament de l’avinguda Francesc Macià, també fa que la Festa arribi a altres zones de l’Escala més enllà del nucli antic.

Paral·lelament, a la Festa Major no hi faltarà la part més institucional, com és el pregó. A més enguany serà especial, ja que va a càrrec d’un periodista de renom: Antoni Bassas.

Sí, serà especial. Ens sembla que és una persona que pot oferir un pregó molt interessant. Ell s’ha mostrat molt il·lusionat i volem agrair la seva participació i predisposició. Ell va ser qui ara fa trenta anys va participar com a periodista en la narració dels Jocs Olímpics, i per això amb el pregó es recordarà aquells temps i l’arribada de la flama olímpica a Empúries.

I abans del pregó, s’inaugurarà l’exposició de Festa Major que, si no m’erro, enguany ha comptat amb la participació d’alguns escalencs.

Sí. Aquest any presentem la mostra Joan Massanet de l’Escala. L’alquimista d’avantguarda en el mar d’Empúries. Entre el surrealisme i la pintura matèrica, amb la qual homenatjarem aquest pintor de renom i contemporani de l’època de Dalí. En concret, hem fet una col·lecció d’una sèrie de quadres interessant, la majoria cedits per molts escalencs que els tenen a casa seva. Serà una exposició molt interessant de visitar.