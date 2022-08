L’empresa plurimunicipal Fisersa ha acabat recentment les obres de millora de l’enllumenat a la zona pròxima al centre cívic Joaquim Xirau, al barri de la Marca de l’Ham de Figueres. L’espai ha guanyat una nova instal·lació amb una columna amb 4 projectors de tecnologia LED de diferents característiques, que tenen com a objectiu il·luminar adequadament la pista esportiva i la zona de jocs. Per optimitzar l’acció, i no requerir un increment de la potència de subministració del quadre elèctric, s’han substituït sis lluminàries obsoletes (de vapor de sodi) en el tram previ a aquest punt, per altres de tecnologia LED de potència inferior. D’aquesta manera s’ha absorbit aquest increment.

El tram previ a la pista esportiva que ha renovat la il·luminació és el corresponent al camí vell de Vilatenim, entre el carrer Arquitecte Giralt i el centre cívic. El cost dels treballs ha estat de 12.657 euros i s’ha fet en previsió de l’inici del curs escolar. Característiques tècniques La columna de llum instal·lada consta de 4 projectors, 3 de 150w a 10 metres, que enfoquen cap a la pista i un altre de 150w, a uns 8 metres d’alçada, enfocant cap a la zona de jocs. Tots disposen d’un sistema de reducció de flux individual programat que permet reduir el consum tant a l’engegar la instal·lació com a les hores de baixa afluència. D’altra banda, les 6 lluminàries del camí vell de Vilatenim se substitueixen per altres de tecnologia LED de 80w amb òptica vial, també amb incorporació del mateix sistema de reducció de flux programable, DimBar. Aquesta actuació executada a la Marca de l’Ham se sumarà al pla de millora del manteniment ampliat en aquest barri, que es durà a terme durant aquest mes de setembre.