L’Associació de Veïns de l’Olivar Gran de Figueres ha fet un pas endavant contra la decisió de l’Ajuntament de permetre la instal·lació d’una antena de telefonia 4G/5G al barri, on s’havia de construir el nou pavelló i ha presentat una queixa al Síndic de Greuges on se sol·licita l’aturada de les obres. Aquest nou espai té un defecte «no ha sortit aquest espai a licitació o concurs», explica el secretari de l’associació, David Arranz.

En l’escrit presentat pel president de l’associació, Carlos Martin, se sol·licita «aturar l’actual instal·lació, la revisió de l’expedient i ajuda per tal d’obtenir la seva ubicació». Com a motiu de la queixa exposen que «l’Ajuntament de Figueres ha imposat el seu criteri i no ha escoltat segons quins veïns, han habilitat un espai sense sortir a concurs, amb total opacitat, i amb pandèmia, i sense treballar altres espais proposats, prop de sis escoles. Segons l’expedient de telefònica la zona a cobrir és el Rally Sud, on es va desmantellar la instal·lació de l’antena». A la queixa al Síndic de Greuges acompanyen el manifest on es detallen les actuacions realitzades fins ara. Les institucions recomanen per prudència, una distància mínima de 20 metres en aquestes instal·lacions de nova tecnologia, ja que es desconeixen els seus efectes.

Tot i que el passat mes de febrer l’Ajuntament de Figueres i Telefònica van acordar frenar les obres de l’antena de l’Olivar Gran durant dos mesos per estudiar la possibilitat de trobar un emplaçament millor, l’antena comença a ser ja una realitat al solar on s’havia de construir el nou pavelló. Els veïns de la zona continuen manifestant-se i emprenent accions contra «les mentides i la nefasta gestió, fet amb premeditació, nocturnitat i traïdoria, d’aquest govern Local. Si no és bona per el Rally Sud, tampoc és bona per l’Olivar Gran» declaren.

Els veïns també es van manifestar al ple municipal del passat mes de juliol. Hi van acudir des de l’associació per protestar contra la instal·lació de l’antena de telefonia. El secretari de l’entitat, David Arranz, va explicar llavors «que l’equip de govern ha tirat pel dret i no els ha escoltat abans de decidir posar l’antena. Creuen que hi ha alternatives i que la moratòria només ha servit per dilatar el procés».