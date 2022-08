El jutjat contenciós 2 de Girona ha desestimat la suspensió cautelar del decret d'emergència dictat per l'Ajuntament de Figueres per obligar la Guàrdia Urbana a fer hores extra per l'Acústica, de l'1 al 4 de setembre. El jutge considera que en aquest cas "ha de prevaldre l'interès general" que és "la seguretat pública en una situació de risc concret". "La protecció de la seguretat davant dels riscos descrits i en un esdeveniment a celebrar en els dies posteriors, ha de prevaldre, en l'àmbit cautelar, davant dels interessos particulars al·legats", conclou.

L'Ajuntament de Figueres va dictar el decret de situació d'emergència a principis d'agost fruit d'un informe elaborat per l'inspector en cap de la policia on s'alertava que el festival podia arribar a concentrar 90.000 persones, amb pics de fins a 19.500. Per fer-hi front, proposava la xifra de 25 agents de serveis en els moments de màxima afluència i avisava que amb els torns ordinaris, ni fent canvis de planificació es podrien cobrir. El decret acordava convocar una vintena d'agents a treballar en dies que no havien de fer-ho, a fer hores extraordinaris i, a d'altres, a canviar de torns. El sindicat SIP-Fepol, que s'hi oposava, va anunciar que ho portaria als jutjats per "vulneració de drets fonamentals" i que en demanaria la suspensió cautelar. El sindicat considera que el festival, que se celebra anualment, no és cap situació sobrevinguda i que hauria d'estar planificat. En aquest sentit, el delegat del SIP-Fepol a les comarques gironines, Sergi Fernández, recordava que els serveis extraordinaris són "voluntaris". Ho van portar al TSJC però l'alt tribunal es va inhibir perquè no li pertocava dirimir sobre la qüestió i ho va trametre al contenciós de Girona. Aquest dimarts el jutjat contenciós 2 ha desestimat la petició de mesures cautelars sol·licitada pel sindicat i, a l'espera de resoldre la qüestió de fons, conclou que, en aquest cas, ha de prevaldre "l'interès general" per davant dels "interessos particulars" al·legats. El vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas, ha celebrat la decisió i ha dit que calia que prevalgués la seguretat a la ciutat. "No pot prevaldre l'interès d'una minoria davant del de tota la ciutat", ha insistit.