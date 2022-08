La falta d’ordre en la numeració d’una part de les finques del terme municipal de Castelló d’Empúries i, molt especialment, d’Empuriabrava, ha estat un mal de cap important per a tota la població. I no es tractava d’un tema menor. La queixa més sovintejada apareixia en el moment de la recepció de cartes per part de Correus. Amb el temps i la disminució del correu postal, el conflicte es va anar accentuant amb la progressió del repartiment de paqueteria.

Aquestes irregularitats també tenien la seva repercussió en aspectes tan rellevants com el de la seguretat pública quan es tractava d’un avís d’emergències. L’alcalde Salvi Güell reconeixia temps enrere que «aquesta anomalia ha durat massa anys». Per aquest motiu, l’Ajuntament va posar fil a l’agulla per a donar coherència al tema fins a aprovar una nova numeració del carrerer, en la sessió plenària del 21 de febrer de 2021. Seguint els tràmits pertinents, des de l’àrea de Gestió Territorial de l’Ajuntament, es va sol·licitar la inscripció en la secció oficial del Registre de la base de dades municipals d’adreces de Catalunya (BDMAC) d’aquest carrerer. Finalment, segons ha informat el consistori, «en data de 25 de juliol d’enguany s’ha procedit a la inscripció de l’esmentada base de dades en la secció oficial del Registre Cartogràfic de Catalunya. Aquest és l’òrgan bàsic d’informació cartogràfica i geogràfica relacionada de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya». «Aquest document –afegeix–, que conté l’ordenació dels carrers del municipi, serveix perquè en totes les administracions hi consti el mateix número dels habitatges i no hi hagi confusions. Des de l’Ajuntament ja es va fer arribar, en el seu moment, a la companyia d’aigua subministradora, al cadastre, al registre i a correus. És important, però, que la ciutadania revisi si la seva numeració ha canviat i ho comuniqui també a les empreses subministradores contractades en l’àmbit particular». El nou carrerer es pot consultar al web municipal o en el Sitmum de la Diputació de Girona.