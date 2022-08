L'Ajuntament de Castelló d'Empúries anuncia que el Consorci de les Vies Verdes de Girona ha posat a disposició dels usuaris de bicicletes elèctriques onze punts de càrrega, en diferents punts de les rutes Pirinexus i Vies verdes Girona. Per això, Castelló d’Empúries compta amb un punt de càrrega al centre històric i un altre a Empuriabrava. A més a més, a Torroella – l’Estartit, Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Llagostera, Cassà de la Selva, Olot, Sant Joan de les Abadesses, Camprodon i Ripoll també s’hi poden trobar punts de càrrega.

El Consorci és qui ha comprat els onze carregadors per 8.651,50 euros i els ha cedit gratuïtament als municipis esmentats. Per la seva banda, els ajuntaments hauran de conservar i mantenir els aparells durant el temps de la cessió; així com assumir les reparacions que siguin necessàries i els consums elèctrics que es derivin del seu ús.

Amb tot plegat, les cessions dels punts de càrrega tenen una vigència de deu anys, amb possible pròrroga de cinc anys més.