L’Escala ha aprovat inicialment el Pla de mesures Antifrau de l’Ajuntament del municipi pels anys 2022- 2025. Aquest document s’ha creat amb la voluntat que sigui una eina que, des del moment de la seva aprovació definitiva, serveixi com a guia per a l’actuació en matèria d’antifrau, i és que, de fet, la seva implementació ha de servir com a punt central de la lluita contra el frau i la corrupció.

En concret, el pla té com a objectiu establir els mecanismes i procediments de control i actuació necessaris per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interès dins l’Ajuntament de l’Escala. En aquest sentit, les mesures que contempla el document giren al voltant dels quatre elements clau del «cicle antifrau»: prevenció, detecció, correcció i persecució. Alhora, el pla també contempla que un Comitè Antifrau sigui qui vetlli per a la seva correcta aplicació. El Pla va ser aprovat inicialment pel ple municipal del passat 29 de juliol, i actualment està sotmès a informació pública. D’aquesta manera, les persones interessades poden consultar el document i presentar les reclamacions i les al·legacions que creguin convenients. Un cop acabi aquest període d’exposició, si no s’ha presentat cap al·legació, el Pla s’aprovarà definitivament.