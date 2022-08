Una enquesta conclou que el 49,8% del territori està en contra dels parcs eòlics projectats a l'Albera. El document també constata que el 46,8% dels enquestats tampoc veu bé la ubicació dels parcs marins previstos al golf de Roses. Un 62% dels enquestats, a més, diu que aquest tipus d'instal·lacions s'haurien d'ubicar en punts amb "menor impacte" i més allunyats dels espais naturals mentre que un 24,3% creu que no se n'haurien d'instal·lar "enlloc". L'estudi l'ha encarregat un grup de veïns a una empresa especialitzada amb l'objectiu de tenir una fotografia real i "actualitzada" del posicionament del territori en relació a la ubicació d'aquestes infraestructures a la comarca.

L'estudi, elaborat per l'empresa Celeste-Tel durant el mes de juliol, recull una mostra amb 450 persones de les poblacions de Cantallops, Capmany, Espolla, Garriguella, La Jonquera, Rabós, Sant Climent Sescebes, Vilamaniscle, Cadaqués, Roses, Castelló d'Empúries, Figueres, l'Escala, Llançà, Peralada, Sant Pere Pescador i Vilafant. I els divideix en dues zones: la dels municipis de l'entorn del paratge de l'Albera i els del golf de Roses, on a hores d'ara es projecten fins a quatre parcs eòlics marins.

L'enquesta llença tres preguntes: Si s'està d'acord amb la ubicació dels parcs eòlics amb molins de 200 metres d'alçada als pobles de l'entorn de l'Albera; si s'està d'acord amb la ubicació dels parcs eòlics marins al golf de Roses i, finalment, on creu que s'haurien d'ubicar els parcs eòlics a la comarca.

Sobre els parcs projectats a l'Albera, un 49,8% dels enquestats respon que no hi està d'acord; un 38,5% que sí i gairebé un 12%, no sap o no contesta. La majoria dels favorables als projectes tenen entre 31 i 64 anys mentre que la majoria dels contraris se situen entre els 18 i els 30 anys.

A hores d'ara, l'únic parc eòlic en tramitació a la comarca de l'Alt Empordà és el Galatea, que s'ha sotmès a informació pública i que preveu 49 MW amb un total de nou aerogeneradors a la Jonquera. Se n'han plantejat d'altres com el Fraussa, a les poblacions d'Espolla, Sant Climent Sescebes i Mollet de Peralada però la Ponència de Renovables el va tombar per afectar es zones de reproducció i alimentació del xoriguer petit.

La mateixa ponència en va tombar d'altres com el Comptador, amb vuit aerogeneradors projectat entre Garriguella i Pedret i Marzà o el Ventador, previst a Capmany.

Els veïns i entitats, però, alerten que els consta que els seus promotors estan contactant amb els propietaris dels terrenys i que tenen previst agrupar-ne alguns superant els 50 MW per poder-los tramitar per la via estatal.

Pel que fa als parcs marins projectats, l'enquesta mostra una oposició lleugerament menor, del 46,8% davant d'un 40,5% que hi està a favor i d'un 12,7% que no sap o no contesta. Dels partidaris, més d'un 70% se situen a es franges d'edat entre els 31 i es 64 anys mentre que, de nou, els contraris, es concentren majoritàriament entre els 18 i els 30 anys.

Per zones, pràcticament es reprodueixen els mateixos percentatges tant si es pregunta als enquestats de la costa pels parcs de l'Albera com si als de l'Albera se'ls pregunta pels projectes d'eòlica marina.

Finalment, a la tercera pregunta sobre on creuen que s'haurien d'ubicar els parcs eòlics a la comarca, la majoria (un 62%) diu que caldria buscar altres emplaçaments amb menys impacte i més allunyats d'espais naturals i un 24,3% creu que no s'haurien de posar "enlloc". Un 13,7%, en canvi, considera que caldria instal·lar-los a "qualsevol lloc" perquè cal "energia eòlica al preu que sigui".

El CEO del 2010

El portaveu de a IAEDEN, Raúl Domínguez, remarca que l'enquesta constata l'oposició expressada reiteradament pel territori a la implantació d'aquests parcs a les zones on estan projectats. Tot i això, admet que els "sorprèn" que no hi hagi una gran diferència entre els partidaris i detractors.

En aquest sentit, destaca que les xifres han canviat lleugerament respecte de les registrades a l'enquesta que va fer el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) l'any 2010. Aleshores, un 36,5% hi estaven en contra i un 32,5, a favors. En canvi, afegeix, el percentatge de gent indecisa –que ara en concentra en les franges d'edat a partir dels 65 anys-, ha baixat.

"Tot plegat constata que els joves d'entre 18 i 30 anys són més contraris als parcs eòlics que la gent, per exemple de mitjana edat i que on hi ha més indecisos és en la gent gran, potser per falta d'informació", afirma.

Els parcs fotovoltaics

D'altra banda, Domínguez alerta que en aquests moments l'atenció està focalitzada en els parcs eòlics (tant els terrestres com els marins) però que també convindria centrar la mirada en els fotovoltaics. En aquest sentit, diu que se'n projecta un de 56 hectàrees i una potència de 43 MW a Navata. "Es tracta d'una planta solar més gran que el propi poble", remarca.