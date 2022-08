Prop d'un centenar de persones han participat, aquest dimecres al vespre, a l'acte de celebració del dia de la independència d'Ucraïna, una commemoració que ha coincidit amb el mig any de l'inici de la invasió protagonitzada per l'exèrcit rus. "Vivim moments de molta incertesa, però no abaixem els braços", relata explícitament una de les assistents a la concentració convocada a la plaça de l'Ajuntament de Figueres. Entre banderes grogues i blaves i peces de roba dels seus vestits tradicionals, el col·lectiu de residents i refugiats ucraïnesos ha escoltat i cantat cançons de la seva terra i ha fet un clam per la pau i l'acabament del conflicte bèl·lic.