L’Ajuntament de Cantallops ha fet un comunicat públic, aquest estiu, en què anima els veïns i les veïnes a fer ús dels recursos per reciclar la matèria orgànica. L’avís s’ha produït després que des del consistoris’ha detectat una reducció de la participació ciutadana pel que fa a l’aportació d’aquest tipus de residus.

L’Ajuntament exposa quatre motius pels quals els veïns de Cantallops han de fer aquest reciclatge: Per reduir residus i costos, per obtenir la bonificació, per obtenir l’obtenció d’adob i per poder mantenir aquest servei al municipi.