El mal estat d’alguns dels punts de la xarxa de reg agrícola en zones de l’Alt Empordà, com entorn de l’embassament de Darnius-Boadella, ha generat les queixes de ciutadans que freqüenten a peu aquests entorns i que han vist com es malbarata l’aigua. Alguns d’aquests ciutadans han manifestat públicament la seva preocupació perquè consideren que el manteniment d’aquestes infraestructures és pràcticament nul i, a conseqüència del deteriorament dels canals, l’aigua es vessa i es perd.

«Quan passes pel sector de regadiu no pots evitar escandalitzar-te, se’t trenca el cor. Per exemple, han construït un sobreeixidor molt gran, han trencat el canal de portada d’aigua i veus com l’aigua vessa. La situació de la distribució de l’aigua de reg és increïble. No es pot anar així amb la sequera que estem patint aquest any i amb les que tindrem en un futur», ha lamentat una de les persones que han fet una denúncia pública sobre les pèrdues d’aigua a la xarxa de reg agrícola.