Els Centres Cívics Municipals de Figueres ja tenen a punt tota la programació de cursos, tallers i activitats per a la temporada de tardor-hivern. Així mateix, ja s’han fitxat les dates per apuntar-se. Les matriculacions de totes les activitats, excepte l’àmbit de +60 anys, es poden fer per dues vies: en línia o presencial. Si es vol fer en línia, les dates van del 19 al 27 de setembre. Si la matrícula és presencial, es pot formalitzar en cada centre cívic, el dia 19 de setembre, de 9 a 1 i de 4 a 7. Quant a les matrícules per a les activitats de l’àmbit de +60 anys, en línia es poden fer del 20 al 27 de setembre, i presencials, el 20 de setembre, de 9 a 1 i de 4 a 7.

Els àmbits que s’inclouen en la programació són molt variats: ball, dansa i gimnàstica, arts plàstiques, idiomes, habilitats i recursos, gastronomia, informàtica, activitats +60, exposicions, propostes infantils, conferències i showcooking, entre d’altres. ☑ Ja teniu disponible la nova programació de setembre a desembre dels Figueres Centres Cívics 📝Anoteu a l'agenda:... Posted by Figueres Centres Cívics on Friday, August 12, 2022