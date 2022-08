El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha aprovat definitivament, en la darrera sessió plenària, el nou pla LGBTIQ+. El document té com a objectiu estratègic establir un marc general d’actuació i orientació per desenvolupar polítiques LGBTIQ+ a la comarca. El pla, que pretén que estigui vigent fins a l’any 2025, està pensat també perquè els ajuntaments de la comarca s’hi puguin adherir. Els tres eixos estratègics de treball en el qual s’emmarca són: Incorporar la perspectiva LGBTIQ+ en les diferents àrees del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i dels municipis que s’adhereixin al pla; combatre la discriminació per raó d’orientació sexual i identitat de gènere, i fomentar la visibilitat del col·lectiu LGBTIQ+.

Un treball en xarxa «Per dur a terme les 37 accions que contempla aquest pla és important que els agents públics, els municipis i diferents serveis, el tercer sector i els agents privats treballin en xarxa, de manera coordinada, i fent efectius i operatius espais de treball creats amb aquesta finalitat». Aquesta és una de les fites que s'han marcat els impulsors del pla, que es pot consultar a l'apartat Plans Institucionals de la web del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.