Figueres, la gran decepció

El primer semestre de 2019, a la recta final de l’anterior mandat, es van cometre a Figueres 811 delictes. La inseguretat anava a l’alça, es convertia en una de les principals preocupacions ciutadanes i va centrar bona part del debat polític de la campanya electoral. El PSC, llavors a l’oposició, en va fer especial bandera i, vídeo rere vídeo, el seu portaveu i candidat, Pere Casellas, denunciava diàriament la situació i es comprometia, si governava, a posar ordre i acabar amb la delinqüència. També ERC, amb la seva portaveu i candidata, Agnès Lladó, considerava que la situació era insostenible i ella mateixa prometia que si era alcaldessa assumiria directament l’àrea municipal de Seguretat. Tres anys després, durant el primer semestre de 2022, s’han comès a Figueres 1.056 delictes, un 30% més que en el mateix període de 2019. Avui Agnès Lladó és l’alcaldessa i Casellas és el vicealcalde i regidor de Seguretat. No cal afegir res més.

El primer semestre de 2019 Figueres brutejava. El servei de recollida d’escombraries estava en precari per errors en l’adjudicació de la nova concessió fins que un tribunal va acabar tombant l’expedient. Tres anys després, estem allà mateix. Figueres segueix brutejant i no hi ha notícies del nou servei de recollida d’escombraries, mentre els contenidors cauen a trossos. Mentrestant, i en ple estiu encara més, es fa indispensable l’ús de mascareta i gel desinfectant cada vegada que passem a prop d’un contenidor de deixalles. Tots ho patim a diari.

El primer semestre de 2019 circular per Figueres era un caos. Recordo una conversa al juny de 2019 amb un aspirant a l’alcaldia, Xavier Amiel. Plovia. «No pot ser que cada vegada que plou es col·lapsi tota la ciutat… S’han de prendre mesures!», em deia amb vehemència. Tenia raó. Avui aquell aspirant a l’alcaldia és el regidor de Mobilitat des de fa tres anys. Jutgin vostès mateixos quines mesures s’han pres i amb quins resultats.

Són només tres exemples de, segurament, els tres temes que tenen una major repercussió en la vida dels ciutadans. Els nivells de seguretat, l’estat de la neteja i la gestió de la circulació i els aparcaments són qüestions fonamentals per gaudir d’una ciutat amable o convertir-nos, com ja està passant des de fa anys, en una ciutat hostil per viure-hi. Seria injust atribuir tota la responsabilitat de la davallada al govern actual. Però sí que podem afirmar sense por a equivocar-nos que el quadripartit ha estat una gran decepció. I ho escric amb recança perquè, al final, el seu èxit hagués estat l’èxit de tots, i quan les coses no van bé, la perjudicada és també la ciutat i tots els que hi vivim. Malauradament, quatre anys més desaprofitats i ja en van…

Els qui formem part de Figueres Futur no tenim cap vareta màgica, ni receptes miraculoses, ni tampoc promeses que després tots sabem que no es podran complir. Pensem que ja n’hi ha prou de jugar amb la gent. Hi ha molta feina a fer i el que sí prometem és treball, idees, ambició, projecte, dedicació i compromís exclusiu amb la ciutat. Remuntar el present i construir el futur. La resta ja forma part del passat.