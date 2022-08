El veritable circ comença darrere les cortines

Ens trobem el divendres 19 d’agost a les vuit del vespre amb l’Eduard Martí, fotògraf de l’EMPORDÀ, davant de la Ciutadella de Roses, una hora i mitja abans de l’inici de la funció de Nits de Circ. Un cop a l’interior, contemplem l’estructura sense carpa d’aquest esdeveniment circense i ens trobem amb la periodista Paula Pairó, cap de premsa de Nits de Circ, i amb Pau Alegrí, responsable dels artistes, els quals ens acompanyen fins al bell mig de la pista.

Allà, descobrim un panorama molt diferent del que el públic general pot veure quan arriba al seu seient: els artistes preparant-se junts per a l’espectacle, barrejats amb els tècnics i els voluntaris que repassen els últims detalls. Entre altres, podem veure-hi com els membres de la Troupe Hassak fan estiraments i proven a terra ferma el seu número de piràmides humanes en ascensió en escales o com algun dels artistes es maquilla abans de la funció.

Parlem amb Tony Navas i Sergio Cordova, els dos membres de Navas Team que s’encarreguen, com diuen ells, de «posar la por al cos del públic». El seu número no és cap altre que la temuda roda de la mort. Tony Navas explica que per preparar-se millor «cada dia venim pels volts de les 5 per entrenar». «Necessitem provar l’aparell perquè el cos mai està físicament igual -continua- i així ens prepararem segons com ens sentim». Tot establint una conversa, parlen dels seus orígens: formen part d’una quarta generació de circ i en aquesta estona també destapen els seus sentiments. Cordova exposa que quan és a la roda durant la funció «em sento lliure i amb una energia que fent alguna altra cosa no sentiria, és com si m’explotés el pit, adrenalina pura».

Mentre anem parlant, el circ va agafant forma i els mossos de pista enlairen el cartell circular de Nits de Circ que sobrevola els artistes durant l’actuació. Al mateix temps, l’equilibrista Krasimir Vasov feia exercicis mentre assajava una part del seu número en què manté l’equilibri del seu cos amb el cap a terra. Va ser aleshores quan van presentar-nos la Camila Palma, la trapezista de Nits de Circ. Ella ens va dir: «Em fa il·lusió ser aquí perquè la primera vegada que vaig venir a Europa va ser a l’Alt Empordà quan tenia 18 anys i vaig actuar al Festival del Circ quan es feia a Figueres». Palma, així com els Navas Team, també forma part d’una llarga nissaga circense, concretament és la sisena generació i com expressa «hi ha serradures a la sang».

Durant l’estona que dura la conversa es mostra molt il·lusionada amb aquest espectacle tot dient: «Treballar a l’aire lliure a més de vuit metres d’altura, a sota les estrelles, és únic, no només per l’audiència sinó també pels artistes. En el meu cas és la primera vegada que puc pujar al trapezi sense preocupar-me del públic sinó de les vistes, perquè des d’allà dalt tinc les millors», tot referint-se a l’Albera i al golf de Roses.

Durant aquest temps també ens trobem amb Genís Matabosch, director de Nits de Circ, que encara sense el vestit de director s’arremanga anant amunt i avall ultimant preparatius. També coincidim amb Joan Vidal, voluntari de les diferents produccions de Circus Arts Foundation des de fa vuit anys. «La nostra tasca depèn de les condicions de cadascú de nosaltres, però ens dediquem a acomodar els espectadors, deixar tot preparat per quan arribin i atendre’ls durant la funció si és necessari: coordinació i acomodació», afirma. Va començar quan encara es feia el Festival a Figueres i narra com «tot just en quedem 4 o 5 dels veterans i ens ho combinem per venir, ja que malgrat ser voluntari es remunera amb la família que som i el circ de darrere les cortines, que és un món fantàstic».

Poc després, Genís Matabosch, ja amb el seu vestit vermell de director, explica: «El circ és un gest de comunicació amb una part de seducció, per això no es pot estar relaxat, cal un punt d’inquietud per tot el que passa, ja que la meva figura és la que hauria d’intervenir si passés quelcom diferent del previst». En un repàs de com és la funció, el director exposa que «és una manera de retrobar l’espectador en un altre moment de l’any i com a agraïment enguany l’hem fet més grossa».

Queda poc per a l’inici de la funció, desitgem sort a la família del circ i ens asseiem a la graderia per gaudir d’un espectacle «formidable».