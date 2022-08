L'Escala ha iniciat aquesta setmana els treballs de millora de l'accessibilitat i la seguretat a la vorera d'accés a l'escola Empúries pel carrer Rusiñol. Es tracta d'una actuació de curta durada, que hauria d'estar acabada a principis de la setmana vinent, estant d'aquesta manera a punt per l'inici del curs escolar. Concretament s'amplia la vorera entre les dues portes d'accés del carrer Rusiñol, cosa que permetrà una millor circulació dels vianants. Els treballs inclouen desplaçar dos fanals i millorar el paviment davant una de les portes, ja que presenta desperfectes.

Les obres suposen una inversió d'uns 10.000 euros i responen a una petició feta en el darrer consell escolar per part del centre. Properament també es preveu instal·lar algun tipus de barana per tal d'evitar que els nens que surten per aquest accés puguin creuar directament el vial.