El març del 2019, el ple de l’Ajuntament de l’Escala aprovava les clàusules de la licitació per a la redacció del projecte de l’estació de tractament d’aigua potable que s’ha de construir al municipi. Fa més de tres anys, però, que aquesta actuació està pendent, ja que el consistori va traspassar tota la competència d’aquestes obres al Consorci d’Aigües de la Costa Brava i, segons ha explicat l’alcalde de l’Escala, Josep Bofill, de moment, el que s’està fent és una reformulació del projecte. Quan l’Ajuntament va aprovar les clàusules de la licitació per a la redacció del projecte de la planta potabilitzadora, el 2019, es preveia un cost d’uns 3,5 milions d’euros. Per tirar endavant l’execució de les obres, el consistori disposava d’una subvenció de la Generalitat d’1,7 milions.

El desembre del 2021, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va resoldre l’adjudicació d’una nova línia d’ajuts, destinada als ens locals, amb l’objectiu de millorar l’abastament municipal d’aigua en alta, amb un pressupost total de 20 milions d’euros. D’aquest total, a la potabilitzadora de l’Escala li corresponien 1,9 milions d’euros. L’alcalde ha dit que les subvencions també han estat traspassades per part de l’Ajuntament a l’actual adjudicatari.