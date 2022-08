La notícia que el presumpte violador en sèrie de nenes de Figueres havia tornat a sortir lliure de la presó per tercera vegada en un any ha sacsejat a la capital de l'Alt Empordà. L'alcaldessa, Agnès Lladó, no dona crèdit. "No entenem per què aquesta persona pot estar en llibertat, els Mossos estan convençuts que tornarà a cometre els mateixos delictes", lamenta a EL PERIÓDICO, diari del mateix grup editorial que el Setmanari de l'Alt Empordà. Com ella, diverses associacions de veïns es mostren estupefactes. Algunes, com la de Marca de l'Ham, subratllen la "sensació d'inseguretat" en la qual, diuen, està immersa la ciutat. Unes altres prefereixen no fer alarmisme, però si que imploren que a aquest individu se li privi de llibertat, en vista que podria incórrer en un delicte de nou.

"És difícil entendre per què la justícia encara no ens escolta", diu en una comunicació amb aquest diari Agnès Lladó, alcaldessa de Figueres i responsable de l'àrea de Feminismes de la localitat. Dispara també contra els jutges de l'Audiència de Girona que han deixat en llibertat, per tercera vegada, a un home acusat d'agredir sexualment a nenes de 13 i 14 anys. "Els fets són clars, les dones no estem segures al carrer, necessitem que la justícia ens protegeixi", implora.

La protecció de les víctimes passa per no deixar-lo lliure

L'alcaldessa condemna les agressions sexuals comeses per aquest individu. "I reivindico, ara més que mai, una protecció integral a les víctimes d'agressions sexuals, que passa per evitar la llibertat dels seus agressors", afegeix. Fonts municipals confirmen que algunes de les nenes d'aquest cas ja estan sent ateses pel Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE) de l'Alt Empordà, situat a Figueres, un servei de la Generalitat que assisteix a les dones i nenes víctimes de violència masclista.

L'estupor de policies i familiars de les víctimes també s'ha estès a la resta de veïns. "Aquest cas ens demostra que no hi ha justícia. Però et dic una cosa, si aquest home s'atreveix a trepitjar el barri, no surt viu", diu sense embuts a aquest diari José Manuel Garrido, president de l'associació de veïns del barri Marca de l'Ham. "Si els jutges i les nenes diuen que ho ha fet, i ho ha anat repetint en diverses ocasions, no és normal que continuï lliure per aquí com si res hagués passat", s'indigna Garrido. "Què hem de fer? Esperar que ho torni a fer? Que se senti cada vegada més fort i impune?", lamenta Garrit, temorós per moltes famílies amb menors d'aquesta mateixa edat.

Inseguretat i assetjament

"Estem molt preocupats per l'estat en el qual s'està trobant la ciutat, hi ha molta inseguretat", continua Garrido. Diu que una veïna del barri va sofrir assetjament de carrer la setmana passada, per part d'un home que va acabar fugint. "Això és una constant", es queixa. Cada dijous i divendres, a les sis de la tarda, aquesta associació de veïns es concentra en la Rambla de Figueres per a reclamar més seguretat. "Ho fem contra l'assetjament que sofreixen les dones, contra l'existència de pisos okupes i narcopisos als quals l'ajuntament no vol expulsar, i ara reivindicarem també per aquest cas, no pot ser que un violador en sèrie continuï lliure campant per Figueres", insisteix Garrit.

Unes crítiques que el president de la federació d'associacions de veïns de Figueres rebaixa. "El cas d'aquest noi que està agredint a les nenes ens sembla gravíssim i no entenem per què continua lliure i no el tanquen", lamenta el president de l'ens, Miquel Torrent. Es mostra "preocupat" per la qüestió, igual que ho estan sis associacions de veïns de la ciutat (Culubret, Habitatges del Parc, Eixample, Turó-Nova Estació, Juncària i Olivar Gran), després de llegir la notícia d'EL PERIÓDICO. No obstant això, afirma que a la ciutat no es viu tal situació d'alarma social ni d'inseguretat. "Cal saber distingir entre una cosa i una altra, i si ara ens posem a generar més alarma de la que hi ha... són les dones les que ho sofriran, la por de sortir al carrer i a deixar de fer coses que els venen de gust", segueix Torrent. Ho confirmen també aquesta associació de veïns. Preocupació i malestar, si; inesguridad, no.

El sospitós, A. A. V., un home de 24 anys i nacionalitat hondurenya, fa vida normal a Figueres després que tres jutges de la ciutat li hagin tancat de manera preventiva en la presó en tres ocasions enguany. Els Mossos li assenyalen com a presumpte autor de quatre violacions amb penetració a nenes de 13 i 14 anys de la localitat, encara que assumeixen que podria haver-hi 15 víctimes més que no han volgut denunciar-li. Després de l'última denúncia, al juliol d'enguany, una jutgessa de Figueres va decretar el seu ingrés a presó, tement que tornés a assetjar i agreder sexualment a menors d'edat. El 8 d'agost l'Audiència de Girona va tornar a deixar-li en llibertat.