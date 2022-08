El regidor d’Infraestructures i Serveis Públics de l'Ajuntament de Roses, Juan Manuel Fernández, ha informat que "els abocaments incontrolats de residus són majoritàriament de mobles i electrodomèstics vells, restes vegetals provinents de podes de jardins i runes, materials tots ells que compten amb serveis gratuïts de recollida que l’ajuntament posa a l’abast de la ciutadania. Només cal trucar a la deixalleria i concretar la data, per la qual cosa costa molt entendre com comptant amb un procediment tant senzill, i totalment gratuït, es produeixen tants comportaments incívics".

Abocaments incontrolats i un ús indegut dels contenidors, són les principals problemàtiques que els municipis han d’afrontar en matèria de neteja urbana i les que majors molèsties ocasionen a residents i vianants. A més del deteriorament de l’espai públic, aquestes accions incíviques provoquen reajustos constants de les tasques de neteja, un important encariment del servei i del cànon de l’abocador, així com l’augment de la perillositat per als treballadors i treballadores del servei, que poden patir talls i lesions a causa de materials dipositats incorrectament.

Davant aquesta situació, l’Ajuntament ha realitzat actuacions per a l’erradicació dels principals "punts negres" detectats, és a dir, aquells espais que presenten abocaments de manera reiterada, netejant i adequant-los urbanísticament per dificultar aquestes pràctiques incíviques. També s’han repartit més de 3.000 saques a la població a través del nou servei de recollida concertada de poda domèstica, evitant així el seu abocament en llocs indeguts i s’han realitzat campanyes informatives a particulars i professionals sobre la correcta gestió del residu verd urbà i la recollida de voluminosos (mobles, electrodomèstics, o runes), que disposa també d’un servei específic.

Només al juliol s’han recollit 142 tones de material abocat il·legalment

El tècnic del Departament d’Infraestructures i Serveis de l’Ajuntament, Carles Carbó, ha informat que "durant el mes de juliol s’ha activat un servei específic addicional a les urbanitzacions del municipi, per recollir i netejar la gran quantitat de punts d’abocament detectats, majoritàriament de residu verd de jardineria. Aquestes tasques han suposat una dedicació de 98 hores extres dels equips de neteja durant el juliol, que han donat com a resultat la recollida de 142 tones de deixalles: (18 a Santa Margarida, 15 a Mas Buscà, 13,5 a Mas Fumats, 9 a La Garriga, 18 a Canyelles, 12 a Mas Mates, 4,5 a El Cortijo, 9 a Mas Oliva, 11,25 a l’Almadrava, 9 a La Muntanyeta, 13 tones a Els Grecs i 10,2 al Puig Rom)".

A les greus problemàtiques que els abocaments il·legals de residus en espais públics comporten per a la neteja urbana, per a la salubritat pública i per al medi ambient, s’afegeix una important despesa econòmica addicional dels serveis de neteja, així com del canon que el municipi ha de pagar per la deposició de residus impropis o no reciclats correctament a l’abocador comarcal. Un cost que, de no canviar la dinàmica, pot acabar repercutint en el rebut d’escombraries dels veïns i veïnes de Roses.

La implicació ciutadana, factor clau d’èxit

L’alcalde de Roses, Joan Plana, ha manifestat "la preocupació de tot l’equip de govern pels greuges que aquests comportaments incívics originen. Som perfectament conscients de la necessitat de donar un bon servei, hi treballem a diari per aconseguir-ho i dediquem molts esforços. Aquesta és una batalla, però, que hem de guanyar entre tots i totes. La implicació ciutadana i el civisme són imprescindibles per assolir la qualitat i la imatge que tots desitgem per a Roses i per evitar uns costos en augment que s’haurien de dedicar a altres millores i serveis per a la població".

En la mateixa línia, el regidor Juan Manuel Fernández fa una crida a la ciutadania: "tot i els esforços i recursos destinats, les greus conseqüències que aquests abocaments incontrolats originen, només poden erradicar-se amb la implicació real i el compromís de tota la ciutadania".

Amb l’objectiu de conscienciar aquelles persones que encara no han adoptat una gestió correcta i responsable dels seus residus, l’Ajuntament de Roses iniciarà en les properes setmanes una campanya informativa i de sensibilització per implicar la ciutadania en l’objectiu comú de fer de Roses una vila més neta i respectuosa amb el medi ambient.