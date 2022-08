Vilafant tindrà una nova línia de bus que connectarà el nucli antic i Les Forques

Vilafant podria solucionar aviat un problema que fa temps que arrossega: la manca d’un bus urbà que connecti el nucli antic amb Les Foques. I és que, després de converses amb la Generalitat de Catalunya, el consistori vilafantenc ha avançat a Setmanari de l’Alt Empordà que la incorporació d’un transport públic que comuniqui els dos nuclis, està a prop de ser una realitat.

El projecte de la nova línia prevista, que seria l’L5, ja s’ha redactat, així com el seu pressupost. «Ara només falta el vistiplau de la Direcció Territorial de Transport de la Generalitat, per així poder incloure aquesta partida als pressupostos», explica l’alcaldessa Consol Cantenys, qui confia que no s’allargui gaire el procés. «Ara, a l’agost, tot ha quedat bastant aturat», confessa, «però, de cara al setembre, reprendrem el contacte per tal d’agilitzar els tràmits i incorporar-la com més aviat millor».

Llargament reivindicada

La reivindicació d’una línia de bus que connectés el nucli antic i Les Forques ve de lluny, ja que, fins ara, els dos nuclis queden incomunicats. En aquest sentit, un dels objectius de la incorporació d’aquest nou transport urbà és facilitar els desplaçaments als veïns d’ambdós sectors del municipi, especialment als joves. «Fins ara, els alumnes han d’anar als centres educatius o bé a peu, o bé en cotxe. Això provoca un increment de mobilitat i un col·lapse en hores punta. Volem intentar evitar-ho», diu Consol Cantenys.

A més, aquesta nova línia de transport urbà també connectaria amb diferents parades de busos que van a Figueres, i d’aquesta manera es milloraria i reforçaria la connexió entre la capital de l’Alt Empordà i el nucli antic de Vilafant. En aquest sentit, fins ara al municipi només arriba la línia L2 del bus urbà figuerenc, el qual connecta amb el nucli de Les Forques i l’Arengada. A banda, també hi circulen alguns autobusos interurbans de la Teisa.