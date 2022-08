El passat mes de març la Comissió d'Interior del Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la Proposta de Resolució presentada pel grup del PSC-Units per Avançar per incrementar la dotació d'efectius de Mossos a Portbou per tal de garantir la presència policial les 24 hores del dia.

Tot i que la resolució hauria d'haver estat executada abans del 30 de juliol els socialistes Portbouencs expressen la satisfacció "d'haver aconseguit la reclama històrica del municipi" en referència a la presència de mossos i que aquests darrers dos anys "s'ha vist accentuada per l'augment de la sensació d'inseguretat". "La vigilància 24 hores és una mesura importantíssima davant l'increment dels fets delictius a la zona i l'empitjorament de la sensació d'inseguretat que es viu últimament al municipi", afirma el portaveu socialista Gael Rodríguez. Aquest fet, sumat a les característiques del municipi, una població al costat de la frontera amb França, amb fàcil accés en tren, amb un gran nombre de transeünts i, a la vegada, amb un accés per carretera més llarg, fan que "la policia no pugui accedir de manera ràpida si no hi són a la població". A més, són poblacions que per les seves dimensions no tenen policia local, "cosa fa imprescindible aquesta presència de Mossos durant les 24 hores del dia, no podem dependre d’altres poblacions per donar resposta en situacions d’emergència i en materia de seguretat”. Gael Rodríguez afirma també que aquest anunci és l'exemple de què la política i les propostes serioses obtenen resultats. "Durant molt de temps a Portbou s'han reclamat fets de manera informal, sense propostes. Això s'ha acabat, és el moment de detectar i prevenir els problemes, fer propostes i assolir objectius exitosos perquè a Portbou s'hi visqui millor", explica Rodríguez.