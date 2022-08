L’empresa pública Fisersa, responsable del servei de neteja viària a la ciutat de Figueres, ha realitzat diferents canvis per millorar la recollida de voluminosos a l’entorn dels contenidors. En primer lloc, ha doblat la maquinària destinada a la recollida de voluminosos, passant d’un camió a dos. Els nous que s’han adquirit i van arribar ahir.

També s’ha doblat la freqüència de la recollida de voluminosos de la ciutat. Abans, un camió recollia cada dos dies, i ara es recull cada dia, amb dos camions. També es dobla el personal dedicat a la recollida de voluminosos.

En aquest sentit, el vicealcalde de Figueres, Pere Casellas, apunta que "estem dedicant molts esforços a eliminar la presència de voluminosos a l’entorn dels contenidors a la ciutat. I aquesta nova maquinària, que augmenta la capacitat de recollida, ens hi ajudaran". Alhora, afegeix que "el més important és que els ciutadans també facin un ús més correcte, tan dels punts de recollida, així com la deixalleria, per tal de rebaixar el nombre de voluminosos que han de recollir els serveis de neteja".