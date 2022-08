Castelló d'Empúries modifica del POUM per a permetre les plaques solars en el nucli històric

Els temps canvien i les normatives urbanístiques no sempre estan a l’altura de les noves circumstàncies. Això és el que ha passat a Castelló d’Empúries amb dos temes transcendents i que han obligat l’Ajuntament a moure fitxa. Per un costat, el nou Pla de Transició Energètica, presentat el passat mes de maig, topava de ple amb les limitacions del nucli històric, on fins ara està prohibit la instal·lació de plaques solars a les teulades i sostres de les seves edificacions. Per l’altra, l’aparició de cases de joc al municipi, entre elles una d’important envergadura a l’antiga discoteca Viva, han portat el Govern local a voler regular millor la seva distribució dins de les seves competències.

Per aquests dos motius, el darrer ple ordinari de la corporació va donar llum verda a una consulta pública de caràcter previ a la modificació puntual del POUM en matèria de jocs d’apostes i regulació de la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques d’autoconsum. Prèviament, el ple de l’Ajuntament del 30 de setembre de 2021 va acordar la suspensió potestativa de llicències i altres títols connexes per a l’exercici de les activitats relatives als jocs d’atzar. En la mateixa sessió va acordar la suspensió de llicències d’activitats i usos de producció d’energies renovables. «Ara estem en aquest procés de consulta pública que és el pas previ a l’aprovació inicial de la modificació i, un cop acabada l’exposició i els tràmits pertinents, passarem a l’aprovació definitiva que ens ha de permetre fer arribar la captació d’energies renovables des del centre històric, sempre respectant les normatives que deixen clares les maneres d’instal·lar-les». Les plaques no podran de ser visibles des de l’espai públic. En el cas d’edificis declarats BCIN serà necessari l’informe favorable del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Pel que fa a les sales de joc i apostes, s’introdueix l’obligatorietat de respectar una distància mínima de 500 metres a les instal·lacions existents, en línia recta, mesurat a partir de l’accés principal a cadascuna de les finques per evitar-ne l’acumulació en un sol punt.