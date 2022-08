El Grup Municipal d’Alternativa per Llançà (APL) ha demanat, via notarial, a l’equip de govern de l’Ajuntament —format per PSC i JxCAT— que faci complir el contracte subscrit amb l'empresa FCC i que netegi i desinfecti tots els contenidors i les illes de contenidors de Llançà a la major brevetat, sense cap cost addicional pel servei. Aquest requeriment es fa a l’Ajuntament i també, en concret, a la regidoria de Serveis i alcaldessa, Núria Escarpanter.

En aquest sentit, el grup Alternativa per Llançà ha demanat en diferents ocasions en els plens de l’Ajuntament la neteja periòdica de contenidors i papereres del municipi, com les del passeig, sense que aquests precs hagin estat atesos per PSC i JxCAT. Segons explica el regidor del grup APL, Claudio Grande, “no entenem que un municipi turístic com el nostre tingui en ple estiu els contenidors d’escombraries en un estat lamentable”, un fet que ha atribuït “a la deixadesa del govern de l’Ajuntament, i de la regidora de Serveis en particular”. Alhora, Grande remarca que la via pública ha de ser una prioritat de qualsevol Ajuntament, "però en el cas de Llançà no ho és, i ho pateixen els visitants i, sobretot, ho patim les persones que hi vivim tot l’any”, subratlla.