Vilafant ha acordat batejar diversos parcs, jardins i espais públics que fins ara no tenien nom, segons les propostes fetes per la Comissió del Nomenclàtor del municipi.

L’aprovació de l’acord, feta per unanimitat en el ple municipal del mes de juliol passat, preveu posar nom a sis indrets. En concret, es vol dedicar a mossèn Miquel Pujol Canellas un dels espais de la Rectoria, un cop aquesta estigui rehabilitada. A la vegada, es posarà el nom de Jardins d’Aigües Tortes a l’espai natural situat al costat de l’Ajuntament, a la zona on s’ubica el monòlit de l’agermanament amb el municipi de Rovetta. Així mateix, s’ha optat per batejar amb el nom de Parc de les Lletres, l’espai d’esbarjo situat als camps d’en Fita, i a la zona verda del carrer Ramon Muntaner, se li posarà el nom de Jardins de l’Aviador.

Paral·lelament, es vol delimitar que el nom de camí Mas Bonet correspongui només al tram que va des del seu inici fins a la seva intersecció amb el camí asfaltat de Palol Sabaldòria, així com prolongar el nom de carrer Figueres als actuals carrers Mas Bonet i Aigüestortes.

Val a dir que tots els espais que seran batejats, comptaran amb una retolació que explicarà el perquè dels noms atorgats.