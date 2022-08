L’Ajuntament de Roses ha aprovat el nou projecte per a la creació d’una passera al carrer Oslo que travessarà la riera Ginjolers a l’alçada del carrer París. La nova instal·lació millorarà el pas de vianants entre la urbanització del Mas Oliva, la zona escolar i la resta del nucli urbà.

Amb aquesta aprovació avança la tramitació d’un projecte que, tot i haver estat ja adjudicat el passat 2021, no es va arribar a executar per la pujada de preus de materials i pels efectes de la pandèmia, que van fer que l’empresa adjudicatària desistís del contracte. Aquest entrebanc va motivar que el consistori hagi hagut d’actualitzar el projecte per a la seva realització, que ja ha estat aprovat inicialment per la darrera Junta de Govern Local i que compta amb un pressupost de 150.261 €.

La nova passarel·la continua la millora de l’accessibilitat a banda i banda de la riera iniciada l’any 2014 amb el pont cromàtic situat a l’alçada de la plaça Victòria Catalana. El nou projecte ha tingut en compte consideracions d’estètica, resistència i adaptació a l’entorn, i s’ha optat per una tipologia de pont amb paviment de taulons de fusta sintètica que tindrà una longitud de 16,8 metres i 3 d’amplada, protegit per una barana de barrers circulars d’acer corten inclinades de forma aleatòria.

L’espai comptarà amb balisses que il·luminaran el paviment de la passera i la connexió amb les voreres adjacents es faran mitjançant un tram d’escala amb tres graons i rampes per a persones de mobilitat reduïda. En la projecció de la passarel·la s’han tingut en compte la no afectació a la llera de la riera i les cotes d’aigua necessàries segons l'estudi d'inundabilitat realitzat prèviament.

L’actuació es completarà amb la creació d’una placeta pavimentada que facilitarà l’accés des del carrer Oslo, on s’instal·laran bancs i arbres.