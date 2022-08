L'1 de setembre de 2021, l'AP-7 deixava de ser de peatge a les comarques gironines. La seva gratuïtat va posar en alerta els restaurants situats a peu de l'N-II, alguns dels quals ja s’havien vist perjudicats quan es va obrir el «cinturó» de gratuïtat entre Vilademuls i Fornells de la Selva. Molts d'ells expressaven en aquell moment la seva preocupació, al témer que la Nacional quedaria deserta i, per tant, ells es quedarien sense clients. Un any més tard, Diari de Girona, del mateix grup editorial que el Setmanari de l'Alt Empordà, ha fet el recorregut des de Medinyà fins a Pont de Molins per preguntar als restauradors quins han estat els efectes reals d'aquesta gratuïtat. Les conseqüències han estat diferents en funció del negoci -alguns ho han notat més d'altres-, i a més s'hi han sumat els efectes de la crisi i de la guerra d'Ucraïna. Tot i això, es mostren esperançats perquè el col·lapse de l'AP-7, on les cues, accidents i trànsit de camions són habituals, està tornant cotxes a l'N-II. Això sí, hi ha restaurants que han deixat de fer sopars, ja que no els surt a compte.

«Al principi sí que ens va afectar, perquè va deixar de passar tothom, però ara sembla que tornen a venir una mica», assenyala Consol Verdaguer, cuinera de l’Snack Medinyà, que afegeix: «La gent torna perquè ja està una mica saturada de l'autopista, i prefereixen la Nacional perquè és més ràpida». A l'obertura de l'AP-7, a més, se li ha sumat també la pandèmia i la crisi, de manera que Verdaguer explica que, en conjunt, «sí que ha baixat bastant la feina». A més, els turistes que es paren a dinar es miren més que mai la butxaca. «La gent no gasta gaire: en vénen tres i mengen dos menús», explica Verdaguer. Tot plegat ha fet que el restaurant s'hagi hagut d'adaptar a les noves circumstàncies: tenen la meitat del personal que abans de la pandèmia, perquè si no «no surten els números», i han reduït l'horari, de manera que ara tanquen a les nou del vespre. Verdaguer confia que, poc a poc, en els propers mesos «tot plegat es torni a engegar una mica més».

La Salvadora Luque va agafar, amb el seu home, el restaurant La Parra de Pont de Molins l'estiu de l'any passat, just abans que l'autopista passés a ser gratuïta. Per tant, tot i que tenen poc marge per a la comparació, en el seu cas no han trobat massa diferència: «Per aquí passen molts cotxes, i nosaltres anem bé. L'any passat teníem feina, però aquest any també anem a tope», assenyala Luque, que subratlla que continuen omplint el menjador «com si no hagués passat res». Luque creu que, al principi, l'autopista gratuïta «era la novetat i per això tothom volia anar-hi», però ara la situació s’ha calmat. «El que té una mica de pressa sí que agafa l'autopista, però qui vol anar tranquil surt una mica més d’hora i agafa la Nacional», assenyala. Tanmateix, en el seu cas cal tenir en compte que treballen amb molt client local -fins i tot hi va a esmorzar expressament gent de Girona i Barcelona-, que, sumats als turistes francesos, els ha permès mantenir una bona clientela. «Les dues últimes setmanes de juliol van ser una mica fluixes, però aquest agost l'hem començat amb bon preu i ple», explica Luque, satisfeta.

«Segueixen passant per l’N-II»

Molt a prop, la Cristina Hernández, del restaurant El Racó d’en Miquel, també a Pont de Molins, també afirma que han notat pocs canvis al llarg d’aquest darrer any. «Jo crec que la gent continua passant per l’N-II, perquè sempre hi ha cotxes. Potser algú que vagi més lluny agafa l’autopista, però a l’N-II no hem notat cap diferència», explica. En els 21 anys que fa que tenen obert el restaurant, explica que ja s’han fet una clientela fidel, tant de França com de l’Alt Empordà, de manera que no han patit un sotrac important. També han intentat trampejar la crisi com han pogut: «Hem hagut de pujar una mica els preus, però hem procurat mantenir-los tan igual com hem pogut», explica.

També han aconseguit salvar la situació al restaurant Bufet Lliure de Santa Llogaia d’Àlguema. «Nosaltres no hem notat cap descens, segueix tot igual que l’any passat. Els clients que tenim són gent de pas però també de tota la vida, i també vénen turistes francesos», explica la Susana Domínguez. De fet, diu que durant l’últim any fins i tot han rebut més clients estrangers, ja que al costat tenen una gasolinera i hi ha molta gent que hi para.

Ucraïna i la crisi

Però a La Taverna del Cargol (Pont de Molins), en Wakkas Mohammed es mostra molt menys optimista. «Aquesta temporada l’estem notant una mica més fluixa, tot i que on sé si és per culpa de l’autopista, perquè jo hi passo i no es veu tan plena», assenyala. Des del seu punt de vista, el descens de clients que han experimentat es deu més a la crisi econòmica i a un descens del turisme. «Hi ha dies puntuals que tenim feina, però no és ni molt menys el mateix que anys enrere. Però jo crec que és per la crisi, perquè hi ha molts francesos que diuen que les coses els surten més barates al seu país que a Espanya, i per tant ja no vénen», assenyala Mohammed, que afegeix: «El turisme de Barcelona no sé on ha anat, perquè aquí no el veiem per res, i la gent que va a la platja no para aquí, sinó que s’hi ha de venir expressament», explica. En aquest sentit, considera que el fet de poder anar a Barcelona de forma gratuïta per l’autopista pot influir, però creu que «no tant».

Això sí, igual que passa a l’Snack Medinyà, a La Taverna del Cargol també es troben que els clients es miren amb lupa el que gasten: «Agafen el més barat. Hi ha molt poca gent que demani primer plat, segon, postres... ara hi ha molts clients que fan plat únic i ja està», assenyala. També han deixat de fer sopars, ja que «veníem a pagar llum i electricitat per res». Malgrat tot, Mohammed explica que han mantingut els preus de fa quatre anys i intenta mirar la tardor amb optimisme: «Esperem que torni la tranquil·litat», demana.

Tornant a Medinyà, la Maria Dolors Pérez, de l’Hotel Restaurant Medinyà, també es mostra preocupada pel descens de clients, especialment entre setmana. «Hem perdut els turistes i els passavolants, perquè gent que abans passava per aquí ara va per l’autopista», lamenta. Els caps de setmana, explica, té clients de les rodalies que s’aturen a menjar: «El client local em salva una mica el dissabte i el diumenge», agraeix. En canvi, entre setmana, la cosa és molt diferent: «Abans, un dia laborable a mig matí estava tot ple, i ara està mig buit», lamenta. Per tant, admet que l’obertura de l’autopista ha tingut per a ells un impacte negatiu.

Caldrà veure, doncs, com evoluciona el trànsit a l’AP-7 i si les mesures correctores proposades, com la reducció de la velocitat en alguns trams, causen algun efecte.