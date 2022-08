Les circumstàncies estivals generen, de tant en tant, situacions curioses, com la que han protagonitzat dos representants municipals de la comarca. L’absència durant el mes d’agost de l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, per vacances, ha fet que el seu lloc sigui ocupat en funcions i en setmanes diferents per Jesús Quiroga, Maria Gratacós i Pere Casellas. En assabentar-se d’aquest fet, l’alcalde de Capmany, Joan Fuentes, va acostar-se dijous a la Casa de la Vila per a saludar a l’alcaldessa Gratacós, amiga personal i capmanyenca com ell. Va ser una visita fora de protocol, simpàtica. «No passa cada dia que un poble petit com el nostre pugui dir que té dos alcaldes i més en una capital important com Figueres». Una coincidència que ha durat set dies.