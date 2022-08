L'Ajuntament de Figueres ha decretat situació d'emergència per l'Acústica per obligar a fer hores extra a la Guàrdia Urbana. El decret es fruit d'un informe de l'inspector en cap de la policia i alerta es tracta d'un dels principals festivals d'estiu a la demarcació, que arriba a concentrar en quatre dies 90.000 persones. "El pic màxim d'ocupació es preveu en 19.500 persones simultànies el divendres i dissabte a la nit", diu el document. En aquest sentit, fixa que en els moments de màxima incidència calen 25 agents de servei, "efectius que no es poden cobrir amb els torns ordinaris de treball, ni fent canvis de planificació". El sindicat SIP-Fepol diu que ho portaran al TSJC per "vulneració de drets fonamentals" i que en demanaran la suspensió cautelar.